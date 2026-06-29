Morocco gặp Hà Lan là trận bóng đường phố lên sân khấu World Cup

Những màn so tài trên đường phố Amsterdam giữa các cậu bé gốc Morocco và người Hà Lan giờ thật sự trở thành cuộc chiến đỉnh cao tại World Cup 2026.

Trận đấu được chờ đợi ở vòng knock-out World cup 2026.

World Cup luôn sản sinh những cuộc đối đầu kinh điển, nhưng rất hiếm trận đấu nào mang nhiều ý nghĩa như màn so tài giữa Hà Lan và Morocco vào lúc 8h ngày 30/6. Ở đó, Hà Lan và Morocco tạo nên cuộc gặp gỡ của lịch sử, bản sắc và những số phận gắn kết giữa hai quốc gia suốt hơn nửa thế kỷ.

Derby của những đứa trẻ Amsterdam

Đúng 32 năm sau lần chạm trán đầu tiên tại World Cup 1994, khi Hà Lan đánh bại Morocco 2-1 ở vòng bảng, hai đội lại đối đầu trên sân khấu lớn nhất làng túc cầu. Với Morocco, đây là cơ hội để xóa ký ức buồn năm nào và chứng minh rằng họ không còn là "ngựa ô", mà trở thành một thế lực thật sự của bóng đá thế giới.

Rất nhiều cầu thủ Morocco trưởng thành từ Hà Lan.

Sân Monterrey khiến cuộc tái ngộ trở nên đặc biệt. Chính tại thành phố này, Morocco tạo nên cột mốc lịch sử ở World Cup 1986 khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên vượt qua vòng bảng. Gần 40 năm sau, "Sư tử Atlas" trở lại nơi từng ghi dấu kỳ tích với niềm tin rằng lịch sử hoàn toàn có thể lặp lại.

Nếu chỉ xét về chuyên môn, đây là một trong những cặp đấu hấp dẫn nhất vòng knock-out. Cả Morocco lẫn Hà Lan đều khép lại vòng bảng với 7 điểm và nằm trong nhóm 10 đội tuyển mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA trước giải đấu. Nhưng điều khiến trận đấu này trở nên khác biệt lại nằm ngoài sân cỏ.

Từ thập niên 1960, làn sóng người Morocco di cư sang Hà Lan để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn tạo nên một trong những cộng đồng nhập cư lớn nhất tại quốc gia châu Âu này. Sau nhiều thế hệ, con cháu của họ trưởng thành trong môi trường bóng đá Hà Lan, được đào tạo ở những học viện hàng đầu và rồi đứng trước lựa chọn khoác áo đội tuyển nơi mình sinh ra hay quê hương của cha mẹ.

Bởi vậy, Morocco - Hà Lan không khác gì một trận derby. Nhà báo Hassan Bahara mang hai dòng máu Morocco và Hà Lan. Ông mô tả cuộc đối đầu bằng một hình ảnh rất giàu cảm xúc: "Những trận bóng đường phố giữa trẻ em Morocco và Hà Lan tại các khu phố ở Amsterdam giờ đây được đưa lên sân khấu World Cup".

Trận bóng đường phố lớn nhất thế giới

Ít có trận đấu nào ở World Cup mà hai đội tuyển lại có nhiều điểm giao thoa đến vậy. Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat và Anass Salah-Eddine đều sinh ra, lớn lên và được đào tạo bóng đá tại Hà Lan trước khi quyết định cống hiến cho đội tuyển Morocco.

Họ nói tiếng Hà Lan, hiểu văn hóa Hà Lan và từng đối đầu với nhiều tuyển thủ hiện tại của "Cơn lốc màu da cam" từ khi còn là những cậu bé. Cuộc tái ngộ này vì thế mang ý nghĩa rất riêng đối với họ.

Hà Lan chắc chắn không được chủ quan trước Morocco.

Nhà báo Jean-Paul Rison, đang làm việc tại Utrecht, thừa nhận bầu không khí trước trận đấu chẳng khác nào một trận derby thực thụ. Theo ông, gần như toàn bộ cộng đồng người Morocco và người Hà Lan đều háo hức chờ đợi màn thư hùng này.

Đáng chú ý, Morocco bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn khác so với 4 năm trước. Sau kỳ tích vào bán kết World Cup 2022, đội bóng Bắc Phi tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Chức vô địch Cúp các quốc gia châu Phi, hệ thống tuyển trạch hiệu quả cùng nền đào tạo trẻ chất lượng giúp họ liên tục trình làng những tài năng mới.

Tiền vệ 18 tuổi Ayyoub Bouaddi là trường hợp điển hình. Màn trình diễn ấn tượng trước Brazil và những trận đấu sau đó cho thấy Morocco không chỉ sở hữu một thế hệ vàng, mà còn đang xây dựng được nền tảng vững chắc cho tương lai.

Quan trọng hơn cả, Morocco giờ đây không còn bước vào những trận đấu lớn với tâm lý của đội bóng chiếu dưới. Họ tin mình đủ khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào, kể cả Hà Lan.

Từ những trận bóng đường phố ở Amsterdam đến sân khấu World Cup, hành trình ấy nay được tái hiện trong 90 phút tại Monterrey. Và dù kết quả ra sao, đây vẫn sẽ là một trong những cuộc đối đầu giàu ý nghĩa nhất giải đấu.

Highlights Tunisia 1-3 Hà Lan Sáng 26/6, Hà Lan thắng Tunisia 3-1 để khép lại vòng bảng World Cup 2026 với ngôi nhất bảng F.