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Thể thao World Cup 2026

Hai cầu thủ đổ máu trong trận cầu thót tim giữa Hà Lan và Morocco

  • Thứ ba, 30/6/2026 11:07 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Sáng 30/6, cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Morocco ở vòng 32 đội World Cup 2026 không chỉ căng thẳng vì thế trận mà còn bởi chấn thương ghê rợn của cầu thủ hai bên.

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Những phút cuối hiệp phụ thứ hai trận đấu giữa Hà Lan và Morocco, Ismael Saibari khiến người hâm mộ lo lắng khi máu vương vãi trên mặt và áo đấu.
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Saibari sau đó phải lập tức thay áo và nhờ đến sự giúp đỡ của đội ngũ y tế để cầm máu. Ảnh: Reuters.
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Saibari tỏ ra không quan tâm đến vết thương trên mặt mà muốn trở lại thi đấu ngay lập tức. Anh cũng là người thực hiện quả luân lưu quyết định giúp, Morocco loại Hà Lan và bước vào vòng 1/8 World Cup. Ảnh: Reuters.
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Trong suốt trận đấu, cuộc đối đầu giữa Saibari và Jan Paul van Hecke bên phía Hà Lan là một trong những điểm nóng nhất trên sân. Ảnh: Reuters.
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Van Hecke trước đó cũng dính chấn thương sau va chạm với cầu thủ Morocco và đổ máu trên mặt, thấm ướt lên mái tóc vàng. Ảnh: Reuters.
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Tân binh của Tottenham Hotspur cũng phải nhờ đến nhân viên y tế vào trợ giúp để tiếp tục thi đấu. Ảnh: Reuters.
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Cả hai đều chứng minh tinh thần thi đấu máu lửa và không ngại va chạm, thậm chí không ngại đổ máu trong trận đấu mang tính sống còn. Tuy nhiên, Hà Lan phải chấp nhận dừng bước do những pha sút luân lưu thiếu chính xác so với đại diện đến từ châu Phi. Ảnh: Reuters.

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