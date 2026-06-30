Hai cầu thủ đổ máu trong trận cầu thót tim giữa Hà Lan và Morocco

Saibari tỏ ra không quan tâm đến vết thương trên mặt mà muốn trở lại thi đấu ngay lập tức. Anh cũng là người thực hiện quả luân lưu quyết định giúp, Morocco loại Hà Lan và bước vào vòng 1/8 World Cup. Ảnh: Reuters.