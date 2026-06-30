Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu

Ngày 30/6, chỉ trong vài giờ, hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan cùng chia tay World Cup bởi những đối thủ yếu hơn theo cùng một kiểu: gục ngã trên chấm 11 mét.

Hà Lan gục ngã sau khi thua luân lưu.

Nếu trước đây, đá 11 mét thường được xem là trò chơi của may rủi và bản lĩnh châu Âu, thì bóng đá hiện đại đã thay đổi hoàn toàn khái niệm đó. Khi dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ phân tích len lỏi vào từng cú sút, luân lưu không còn là cuộc chiến của vận may mà trở thành màn đấu trí khốc liệt giữa thông tin và tâm lý.

Từ "bản lĩnh châu Âu" đến nỗi sợ trên chấm 11 mét

Đức là đội gục ngã đầu tiên. Sau 120 phút bất phân thắng bại với Paraguay, "Cỗ xe tăng" thất thủ trên loạt đá luân lưu, khép lại hành trình World Cup theo cách không ai mong muốn.

Chưa đầy vài giờ sau, Hà Lan cũng bước vào vết xe đổ. "Cơn lốc màu da cam" hòa Morocco 1-1 trong thời gian thi đấu rồi tiếp tục thất bại trên chấm 11 mét.

Điều đáng nói là hai thất bại diễn ra theo cùng một kịch bản. Cả Đức lẫn Hà Lan đều có cơ hội tạo bước ngoặt trong loạt sút, nhưng lại để đối thủ lật ngược tình thế bằng những cú đá lạnh lùng và chính xác hơn.

Hà Lan dẫn trước ngay sau loạt đầu nhưng sút hỏng 3 trong 4 quả sau đó. Đức trở lại từ vực thẳm sau khi thoát chết ở 2 lượt cuối lại gục ngã tiếp ở lượt 6 với cú sút rất tệ của Jonathan Tah.

Trong nhiều thập kỷ, người hâm mộ vẫn mặc định rằng đá luân lưu là trò may rủi. Đội nào may mắn hơn sẽ chiến thắng. Nhưng những gì diễn ra tại World Cup 2026 cho thấy khái niệm ấy đã trở nên lỗi thời.

Ngày nay, mỗi cú sút đều được phân tích bằng dữ liệu. Các đội tuyển sở hữu kho thông tin khổng lồ về thói quen sút phạt của từng cầu thủ: góc sút yêu thích, tỷ lệ đổi hướng, tốc độ chạy đà, thậm chí cả phản ứng trong từng tình huống áp lực.

Khi bước lên chấm 11 mét, cầu thủ không chỉ đối mặt với thủ môn mà còn phải đối mặt với cảm giác mình đã bị đối phương "đọc vị". Chính áp lực ấy khiến những đôi chân từng rất tự tin trở nên nặng nề.

Các cầu thủ Đức và Hà Lan đều thực hiện nhiều cú đá thiếu sự dứt khoát. Có người sút theo bài để thủ môn "đọc vị" cản phá. Thế nhưng, có nhiều người cố đổi cách sút quen thuộc nhằm đánh lừa đối thủ nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành khi chính họ cũng chưa quen với cách sút mới. Đó không còn là sai lầm về kỹ thuật mà là hệ quả của cuộc chiến tâm lý.

Thủ thành Bono sắm vai người hùng của tuyển Morocco.

Khi dữ liệu trở thành "vũ khí" quyết định số phận

Hình ảnh gây ấn tượng mạnh nhất trong ngày 30/6 là pha cản phá cú sút quyết định của thủ thành Morocco trước Crysencio Summerville. Yassine Bounou gần như đổ người di chuyển khi bóng rời chân cầu thủ Hà Lan và ngăn cú sút vốn hướng vào góc rất khó.

Đó không giống một pha đoán mò, mà phản ánh quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện Morocco, nơi dữ liệu về từng cầu thủ Hà Lan được nghiên cứu chi tiết trước trận đấu. Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở Morocco.

Trong nhiều năm qua, người châu Âu xây dựng ngân hàng dữ liệu khổng lồ về các tình huống cố định. Từ những phần mềm phân tích video cho tới trí tuệ nhân tạo, mọi thông tin đều được số hóa nhằm giúp thủ môn có cẩm nang để đưa ra quyết định khi chơi cân não. Đáng tiếc, chính sự minh bạch thông tin lại trở thành bất lợi với các đội bóng lớn châu Âu.

Những ngôi sao của Đức hay Hà Lan thi đấu tại các giải hàng đầu thế giới. Họ xuất hiện trên truyền hình mỗi tuần, mọi cú đá phạt đền đều được lưu trữ và phân tích. Chỉ cần có tài khoản Opta trả phí thì tha hồ biết được ai thích sút chân trái, chân phải, đá luân lưu thế nào. Đối thủ gần như biết rõ họ sẽ làm gì.

Bono bắt penalty quá xuất sắc.

Trong khi đó, Paraguay hay Morocco lại sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải ít được chú ý hơn. Mấy thị trường này không hấp dẫn để các ông lớn như Opta đào sâu dữ liệu. Ba trong bốn cầu thủ Paraguay thực hiện thành công loạt luân lưu đều chơi bóng tại Nam Mỹ. Dù Manuel Neuer có giỏi mấy cũng chẳng biết thói quen của các cầu thủ vô danh mà anh đối diện.

Bên phía Morocco, một số cầu thủ như Soufiane Rahimi thi đấu tại giải vô địch UAE, khiến việc thu thập và chuẩn hóa dữ liệu khó khăn hơn rất nhiều. Điều đó đồng nghĩa thủ môn Manuel Neuer hay Bart Verbruggen bước vào loạt sút với ít thông tin hơn hẳn đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Khoảng cách ấy tưởng nhỏ nhưng lại đủ tạo ra khác biệt trong khoảnh khắc quyết định. Thất bại của Đức và Hà Lan vì thế không hẳn chỉ là thất bại trên chấm 11 mét. Họ thất bại vì không “biết người, biết ta” khi đấu súng mà thôi.