Lời nguyền trên chấm luân lưu lại ứng nghiệm ở World Cup

Theo Opta, 8 trong 10 cầu thủ gần nhất được tung vào sân sau phút 115 rồi tham gia loạt sút luân lưu tại World Cup hoặc Euro đều thực hiện không thành công.

Balbuena sút hỏng penalty khi vào sân ở phút 120+2.

Ở trận Paraguay gặp Đức thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 30/6, trung vệ Fabian Balbuena được HLV Paraguay tung vào sân ở phút 120+2 với mục đích duy nhất là đứng ra lãnh trách nhiệm sút luân lưu.

Tuy nhiên, cú đá của cầu thủ 34 tuổi bị Manuel Neuer cản phá. Anh trở thành cầu thủ thứ 8 trong số 10 người vào sân gần nhất sau phút 115 sút hỏng 11 m ở các kỳ World Cup và Euro.

Đáng chú ý, Antonio Sanabria cũng vào sân từ phút 98 và sút không thành công, nhưng Paraguay vẫn vượt qua Đức với tỷ số 4-3 sau loạt "đấu súng". Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah bên phía "Die Mannschaft" lần lượt đá hỏng.

Ở trận đấu sau đó, Hà Lan tiếp tục cho thấy rủi ro khi sử dụng các cầu thủ dự bị ở loạt sút cân não. Sau khi hòa Morocco 1-1 trong 120 phút, "Cơn lốc màu da cam" thua 2-3 trên chấm 11 m, với 2 trong 3 cầu thủ đá hỏng đều là những người vào sân từ ghế dự bị.

Justin Kluivert được tung vào sân ở phút 112 nhưng không thắng được thủ thành Yassine Bono ở lượt sút thứ hai. Đến lượt thứ tư, Quinten Timber vào sân từ phút 85 cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Bên phía Morocco, dù Achraf Hakimi đá hỏng, Neil El Aynaoui, Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi và Ismael Saibari đều sút thành công, giúp đại diện châu Phi giành chiến thắng 3-2 để đoạt vé vào vòng 16 đội.

Balbuena, Sanabria, Kluivert hay Timber đá hỏng phạt đền càng củng cố nhận định rằng việc để cầu thủ dự bị sút luân lưu là canh bạc rủi ro. Ở Euro 2020, tuyển Anh thua cay đắng Italy khi cả 3 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đều súng hỏng gồm Bukayo Saka, Jadon Sancho và Marcus Rashford.