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Thể thao World Cup 2026

Gia đình Beckham ăn mừng cuồng nhiệt

  • Thứ năm, 16/7/2026 03:31 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Sáng 16/7, David Beckham cùng gia đình gây chú ý khi ăn mừng cuồng nhiệt sau bàn thắng mở tỷ số của tuyển Anh trước Argentina ở bán kết World Cup 2026.

Cả nhà Beckham vỡ òa cảm xúc.

Phút 55, "Tam sư" tổ chức pha lên bóng sắc nét bên cánh phải. Morgan Rogers tung đường căng ngang như đặt vào vòng cấm. Anthony Gordon di chuyển thông minh, băng cắt dứt điểm cận thành bằng một chạm, đánh bại thủ môn Argentina và đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng lập tức khiến bầu không khí trên sân Atlanta bùng nổ. Trên khán đài VIP, Beckham không giấu nổi cảm xúc khi bật dậy khỏi ghế, siết chặt nắm tay rồi ôm chầm lấy bà xã Victoria trong niềm vui vỡ òa. Khác hẳn hình ảnh khá lạnh lùng ở trận thắng Na Uy trước đó, Victoria lần này cũng cười rạng rỡ, ôm chồng và ăn mừng đầy phấn khích.

Không chỉ vợ chồng Beckham, hai cậu con trai ngồi cạnh cũng hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt. Cả hai đồng loạt bật nhảy khỏi ghế, hò hét và ôm lấy nhau để chia sẻ khoảnh khắc tuyển Anh khai thông thế bế tắc. Hình ảnh cả gia đình Beckham cùng vỡ òa cảm xúc nhanh chóng được máy quay truyền hình ghi lại và lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc này càng thu hút sự chú ý bởi chỉ ít ngày trước, Victoria từng bị người hâm mộ bàn tán khi xuất hiện với vẻ mặt khá điềm tĩnh trong chiến thắng của tuyển Anh trước Na Uy. Lần này, bà hoàn toàn "phá lệ", hòa mình vào bầu không khí sôi động cùng chồng và các con.

Màn ăn mừng đầy cảm xúc của gia đình Beckham trở thành điểm nhấn trên khán đài, phản chiếu niềm hy vọng của hàng triệu CĐV Anh khi "Tam sư" tạo lợi thế trước Argentina ở bán kết World Cup 2026.

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Minh Nghi

Beckham David Beckham Tuyển Anh Beckham

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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