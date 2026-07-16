Beckham bị CĐV Argentina la ó

Cựu danh thủ David Beckham trở thành tâm điểm chú ý trên khán đài sân Atlanta (Mỹ) trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh rạng sáng 16/7.

Beckham có mặt trên khán đài cùng gia đình để cổ vũ tuyển Anh trong trận đấu được xem là một trong những màn so tài giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup. Tuy nhiên, ngay khi hình ảnh cựu sao MU xuất hiện trên màn hình lớn của sân vận động, nhiều cổ động viên Argentina đồng loạt huýt sáo và la ó, tạo nên bầu không khí căng thẳng.

Phản ứng này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng Beckham xứng đáng nhận được sự tôn trọng với tư cách một huyền thoại bóng đá.

Trong khi đó, nhiều ý kiến khác nhận định phản ứng của các cổ động viên Argentina là điều dễ hiểu, bởi đây là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển có lịch sử đối địch lâu đời.

Beckham bị la ó. Ảnh: Reuters.

Mối thù giữa Beckham và bóng đá Argentina bắt nguồn từ World Cup 1998. Trong trận đấu thuộc vòng 16 đội, Beckham bị truất quyền thi đấu sau pha đá trả đũa Diego Simeone, người hiện là HLV trưởng Atletico Madrid.

Tấm thẻ đỏ của Beckham khiến tuyển Anh thua trên chấm luân lưu, còn bản thân cựu tiền vệ này trở thành tâm điểm chỉ trích tại quê nhà.

Đến World Cup 2002, Beckham chuộc lỗi khi ghi bàn duy nhất trên chấm phạt đền giúp tuyển Anh đánh bại Argentina ở vòng bảng. Trước trận đấu, anh còn chủ động bắt tay Simeone, khép lại những hiềm khích trong quá khứ.

Mối quan hệ giữa hai cựu danh thủ sau đó ngày càng tốt đẹp. Simeone thậm chí xuất hiện trong bộ phim tài liệu về Beckham phát hành trên Netflix năm 2023. Gần đây, cả hai còn gặp lại nhau tại World Cup 2026 sau trận Argentina gặp Cape Verde.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.