Brazil - đế chế World Cup chưa tìm lại ngai vàng

Một thế hệ người hâm mộ Brazil lớn lên mà chưa từng chứng kiến đội tuyển quốc gia vô địch World Cup, nhưng niềm tin vào chiếc cúp vàng thứ sáu vẫn chưa bao giờ mất đi.

Tuyển Brazil bước vào World Cup 2026 cùng nhiều kỳ vọng.

Năm 2002, Ronaldo Nazario ghi cú đúp vào lưới Đức trong trận chung kết World Cup tại Yokohama (Nhật Bản). Đó là lần thứ năm Brazil bước lên đỉnh thế giới và cũng là lần gần nhất người dân xứ samba được tận hưởng cảm giác trở thành nhà vô địch.

Khi ấy, không nhiều người nghĩ phải mất hơn hai thập niên để chờ đợi thêm một lần nữa.

World Cup 2026 đánh dấu tròn 24 năm kể từ chức vô địch gần nhất của Brazil. Khoảng thời gian ấy đủ dài để một thế hệ người hâm mộ trưởng thành mà chưa từng được chứng kiến đội tuyển quốc gia nâng cao chiếc cúp vàng. Những đứa trẻ sinh ra sau năm 2002 giờ đã bước sang tuổi đôi mươi. Trong ký ức của họ, Brazil luôn được xem là ứng viên vô địch, nhưng chưa bao giờ thực sự trở thành nhà vô địch.

Đó là một nghịch lý thú vị của bóng đá thế giới.

Brazil là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với 5 lần đăng quang. Không quốc gia nào sở hữu nhiều ngôi sao trên ngực áo hơn họ. Thế nhưng, cũng chính đội tuyển ấy đang trải qua quãng thời gian chờ đợi dài nhất kể từ khi bước vào kỷ nguyên thành công của mình.

Đội tuyển sống cùng áp lực từ lịch sử

Rất ít đội tuyển có mối quan hệ đặc biệt với World Cup như Brazil.

Với nhiều quốc gia, World Cup đơn giản là giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Với người Brazil, đó còn là một phần của bản sắc dân tộc. Những chức vô địch năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002 không chỉ tạo nên vị thế của Selecao trên bản đồ bóng đá thế giới mà còn góp phần xây dựng niềm tự hào quốc gia.

Bởi vậy, mỗi kỳ World Cup đều mang theo kỳ vọng khổng lồ.

Trong khi nhiều đội tuyển bước vào giải đấu với mục tiêu tiến sâu hoặc tạo bất ngờ, người Brazil gần như chỉ có một mục tiêu duy nhất là vô địch. Đó là áp lực mà không nhiều đội tuyển phải đối mặt.

Chính lịch sử huy hoàng ấy cũng khiến thất bại trở nên đau đớn hơn.

Người Brazil chưa bao giờ quên trận thua Uruguay ở World Cup 1950 trên sân Maracana. Họ cũng không thể quên thất bại 1-7 trước Đức tại bán kết World Cup 2014. Hai trận đấu ấy vẫn được nhắc đến như những vết sẹo lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Carlo Ancelotti gánh nhiều áp lực giúp Brazil vô địch World Cup.

Sau chức vô địch năm 2002, Brazil bước vào 5 kỳ World Cup liên tiếp với vị thế ứng viên hàng đầu. Họ từng sở hữu những thế hệ tài năng với Ronaldinho, Kaka, Adriano, Neymar hay Vinicius Junior. Tuy nhiên, tất cả đều không thể đưa Selecao trở lại đỉnh cao.

Có thời điểm người ta cho rằng Brazil đánh mất bản sắc. Có lúc dư luận chỉ trích các huấn luyện viên quá thực dụng. Không ít người cho rằng bóng đá Brazil đang tụt lại phía sau châu Âu.

Nhưng bất chấp những tranh cãi ấy, một điều chưa từng thay đổi là vị thế của Brazil trong mắt thế giới. Mỗi khi World Cup bắt đầu, họ vẫn được xem là ứng viên vô địch. Không phải vì lịch sử. Cũng không hoàn toàn vì chất lượng đội hình. Đơn giản bởi Brazil luôn mang lại cảm giác rằng họ có thể làm nên điều đặc biệt ở bất kỳ thời điểm nào.

Giấc mơ "Hexa" chưa bao giờ biến mất

Tại Brazil, cứ mỗi kỳ World Cup đến gần, người hâm mộ lại nhắc đến cụm từ "Rumo ao Hexa", có nghĩa là "Hướng tới chức vô địch thứ sáu".

Khẩu hiệu ấy xuất hiện từ World Cup 2006 và tiếp tục đồng hành cùng người Brazil suốt gần hai thập niên qua. Dù liên tục thất bại, họ vẫn không từ bỏ giấc mơ ấy. Đó là điều khiến bóng đá Brazil trở nên khác biệt.

Người Brazil có thể chỉ trích đội tuyển rất gay gắt sau mỗi thất bại. Họ có thể tranh cãi về chiến thuật, huấn luyện viên hay phong độ cầu thủ. Nhưng khi World Cup đến, mọi hoài nghi dường như được gác lại.

Các con phố lại phủ màu vàng xanh. Cờ tuyển Brazil xuất hiện trên cửa sổ, ban công và những quán cà phê. Những người tuyên bố không còn quan tâm đến bóng đá vẫn tụ tập cùng bạn bè để xem đội tuyển thi đấu.

Neymar đã không còn trẻ, nhưng vẫn được kỳ vọng.

World Cup luôn có sức mạnh đặc biệt ở đất nước này. Nó khiến những khác biệt về quan điểm, địa vị xã hội hay chính trị tạm thời biến mất. Trong vài tuần ngắn ngủi, hơn 200 triệu người cùng hướng về một đội tuyển và một giấc mơ chung.

Điều đó giải thích vì sao người Brazil vẫn giữ niềm tin trước World Cup 2026, dù đội tuyển hiện tại không được đánh giá cao như những thế hệ từng có Pele, Ronaldo hay Ronaldinho.

Họ hiểu đội bóng của Carlo Ancelotti không hoàn hảo. Họ hiểu vòng loại World Cup vừa qua không thực sự thuyết phục. Họ cũng biết khoảng cách giữa Brazil và phần còn lại của thế giới không còn lớn như trước.

Nhưng niềm tin chưa bao giờ được xây dựng hoàn toàn từ logic. Đó là lý do cụm từ "Rumo ao Hexa" vẫn xuất hiện trên khắp đất nước mỗi khi World Cup đến gần.

Sau 24 năm chờ đợi, Brazil vẫn chưa tìm lại được chiếc cúp vàng. Tuy nhiên, nếu có một điều mà lịch sử bóng đá đã chứng minh nhiều lần, đó là không nên đánh giá thấp niềm tin của người Brazil khi World Cup bắt đầu.

Bởi với họ, World Cup không chỉ là một giải đấu. Đó là lời hẹn kéo dài suốt 24 năm với chiếc cúp vàng thứ sáu.