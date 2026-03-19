Bóng đá châu Phi chao đảo

Sau phán quyết gây sốc của Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF) khi tước danh hiệu vô địch AFCON 2025 của Senegal và trao cho Morocco, làn sóng phản đối từ giới bóng đá lục địa đen ngày càng lan rộng.

Pharco FC và các CLB Ai Cập tẩy chay CAF.

Theo AS, câu lạc bộ Pharco FC thuộc Giải VĐQG Ai Cập chính thức thông báo sẽ tẩy chay vô thời hạn tất cả giải đấu CAF tổ chức. Đại diện Ai Cập phản đối quyết định gây tranh cãi của CAF, cho biết họ không chấp nhận cách xử “thiếu công bằng, mang tính chính trị và làm tổn hại đến tinh thần thể thao”.

Ngoài Pharco FC, một số CLB khác ở Ai Cập và Algeria cũng lên tiếng ủng hộ Senegal và chỉ trích CAF, cân nhắc khả năng tẩy chay các giải đấu châu lục. Một số CLB lớn như Mamelodi Sundowns (Nam Phi) và Simba SC (Tanzania) cũng lên tiếng chỉ trích, gọi đây là “quyết định ô nhục”.

Trước đó, tuyển Senegal cân nhắc khả năng không bao giờ tham dự các giải đấu của bóng đá châu Phi trong tương lai, khi tin rằng họ bị CAF đối xử bất công.

Hôm 18/3, CAF đưa ra quyết định xử thua Senegal 0-3 vì hành vi rời sân phản đối, trong trận chung kết giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) 2025. Quyết định này khiến Senegal mất chức vô địch châu Phi 2025, danh hiệu họ trước đó nâng cao ngay trên sân đối thủ sau chiến thắng 1-0.

Kết quả trận chung kết được thay đổi thành Morocco thắng 3-0 và giành chức vô địch AFCON 2025. Quyết định của CAF gây chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng bóng đá châu Phi, nhận nhiều chỉ trích từ giới truyền thông và chuyên gia quốc tế, với lo ngại rằng đây sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các giải đấu trong tương lai.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.