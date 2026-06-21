Hanoi Buffaloes hạ Saigon Heat

AJ Bramah tỏa sáng ở thời điểm quyết định, giúp Hanoi Buffaloes thắng Saigon Heat 92-86 và nối dài mạch bất bại.

AJ Bramah tỏa sáng với 32 điểm và 17 rebounds trong chiến thắng của Hanoi Buffaloes.

Hanoi Buffaloes tiếp tục chứng minh vị thế của nhà đương kim vô địch bằng chiến thắng 92-86 trước Saigon Heat tối 21/6. Trận tái đấu diễn ra căng thẳng hơn nhiều so với lần gặp trước, nhưng bản lĩnh ở thời điểm then chốt giúp “Trâu Thủ đô” rời sân với niềm vui trọn vẹn.

Hai đội giữ nguyên đội hình xuất phát, tiếp tục đặt niềm tin vào dàn nội binh giàu kinh nghiệm cùng các ngoại binh chủ lực. Hanoi Buffaloes nhập cuộc tốt hơn, tổ chức tấn công hiệu quả và lui về phòng ngự rất nhanh. Trong nửa đầu hiệp một, khả năng bảo vệ rổ của đội khách khiến Saigon Heat chỉ ghi được 5 điểm.

Brandis Raley-Ross sau đó lên tiếng để kéo “Ông 30” trở lại. Tuy nhiên, lợi thế vẫn nghiêng về Hanoi Buffaloes. Sau hiệp một, đội khách dẫn 27-19. Sang hiệp hai, cả hai HLV xoay tua lực lượng. Jalon Andrews tạo dấu ấn bằng những pha tấn công cận rổ cho Saigon Heat, trong khi Ariyon Williams đáp trả bằng các tình huống đột phá tốc độ. Hanoi Buffaloes vẫn giữ được thế dẫn 47-38 sau nửa đầu trận.

Saigon Heat vùng lên mạnh mẽ trong hiệp ba. Đến phút thứ 6, nỗ lực của Nguyễn Anh Kiệt cùng các trụ cột giúp đội chủ nhà san bằng tỷ số 57-57. Nhưng đúng lúc bị kéo vào thế khó, Hanoi Buffaloes lại có AJ Bramah. Ngoại binh này liên tục được dồn bóng vào khu vực hình thang, kiếm điểm trên vạch phạt và giúp đội khách tái lập lợi thế 69-62.

Hiệp cuối chứng kiến nỗ lực đáng kể của Saigon Heat. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Nguyễn Phúc Vinh gây khó cho hàng thủ đội khách, trước khi Brandis Raley-Ross đưa đội chủ nhà vượt lên 84-83 ở phút thứ 9.

Nhưng Bramah không để Saigon Heat hoàn tất cú ngược dòng. Anh ghi liền 3 tình huống quan trọng, gồm một pha úp rổ mạnh mẽ, một cú ném xa lạnh lùng và hai quả phạt chính xác. Màn bùng nổ ấy giúp Hanoi Buffaloes thắng 92-86.

Bramah nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận với 32 điểm, 17 rebounds và 10 lần khiến đối thủ phạm lỗi. Sau trận, Hanoi Buffaloes tiếp tục dẫn đầu bảng với 8 chiến thắng, còn Saigon Heat đứng thứ hai với thành tích 5 thắng, 3 thua.