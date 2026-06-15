Hanoi Buffaloes nối dài mạch toàn thắng

AJ Bramah tiếp tục tỏa sáng với 30 điểm, góp công giúp Hanoi Buffaloes đánh bại Ho Chi Minh City Wings 85-73 để giữ vững ngôi đầu VBA 2026.

AJ Bramah tiếp tục là đầu tàu của Hanoi Buffaloes với 30 điểm và 17 rebounds.

Hanoi Buffaloes tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi vượt qua Ho Chi Minh City Wings với tỷ số 85-73 ở tuần đấu thứ tư của VBA 2026. Chiến thắng này giúp đội bóng Thủ đô duy trì thành tích toàn thắng sau 6 trận và bảo toàn vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trên sân Hồ Xuân Hương, Ho Chi Minh City Wings nhập cuộc đầy quyết tâm. Sự trở lại của Khoa Trần giúp đội chủ nhà chơi khởi sắc và tạo ra thế trận cân bằng trước nhà đương kim vô địch. Trong nửa đầu hiệp một, hàng thủ của đội bóng TP.HCM hoạt động hiệu quả, khiến Hanoi Buffaloes chỉ ghi được 5 điểm trong nhiều phút đầu trận.

Tuy nhiên, chiều sâu đội hình tiếp tục là điểm tựa của đại diện Hà Nội. Những điều chỉnh của HLV Matt Van Pelt giúp đội khách nhanh chóng lấy lại thế trận và khép lại hiệp đấu đầu tiên với cách biệt tối thiểu 20-21.

Sang hiệp hai, Ho Chi Minh City Wings tiếp tục duy trì sự đeo bám. Dẫu vậy, AJ Bramah bắt đầu tạo dấu ấn ở khu vực cận rổ. Ngoại binh của Hanoi Buffaloes liên tục ghi điểm và giúp đội khách vượt lên dẫn 49-47 trước giờ nghỉ.

Sau giờ nghỉ, Hanoi Buffaloes gia tăng sức ép bằng tốc độ và khả năng tranh chấp vượt trội. Dù HLV Lê Trần Minh Nghĩa có những điều chỉnh kịp thời và Trần Quang Duy thi đấu nổi bật, đội chủ nhà vẫn không thể thu hẹp khoảng cách đáng kể. Bước vào hiệp cuối với lợi thế 68-61, đội bóng Thủ đô duy trì sự chắc chắn để kiểm soát trận đấu.

Những nỗ lực của Ho Chi Minh City Wings không đủ để tạo nên cuộc lội ngược dòng. Khi trận đấu dần khép lại, AJ Bramah thực hiện pha úp rổ mạnh mẽ, ấn định chiến thắng 85-73 cho Hanoi Buffaloes.

Ngoại binh người Mỹ tiếp tục là nhân tố nổi bật nhất trận với 30 điểm, 17 rebounds và 2 kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận (POTG).

Chiến thắng trước Ho Chi Minh City Wings giúp Hanoi Buffaloes nâng thành tích lên 6 trận toàn thắng, tiếp tục dẫn đầu VBA 2026. Xếp sau lần lượt là Saigon Heat với 5 chiến thắng và 1 thất bại, Ho Chi Minh City Wings với 2 trận thắng và 2 trận thua, Cantho Catfish với 2 trận thắng và 4 trận thua, Nha Trang Dolphins thắng 1 thua 3, trong khi Danang Dragons vẫn chưa có chiến thắng nào sau 6 trận.