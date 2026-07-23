Các CLB Premier League tự thổi giá cầu thủ

Hơn 1,5 tỷ euro chỉ trong vài tuần cho thấy Premier League không còn chạy theo thị trường chuyển nhượng, mà đang tự tạo ra một thị trường của riêng mình.

Tottenham dẫn đầu Premier League về chi tiêu sau khi đưa về Tonali (ảnh), Fernandes và Van Hecke.

Kỳ chuyển nhượng hè 2026 chưa đi qua nửa chặng đường, nhưng 20 CLB Premier League chi hơn 1,5 tỷ euro. Con số ấy không chỉ phản ánh sức mạnh tài chính của bóng đá Anh, mà còn cho thấy khoảng cách giữa Premier League với phần còn lại của châu Âu bước sang một cấp độ khác.

Tottenham bỏ khoảng 267 triệu euro, Chelsea theo sát với 256 triệu euro, còn Manchester City đã chi hơn 175 triệu euro. Ba CLB này tiêu tốn gần 700 triệu euro, nhiều hơn tổng mức đầu tư của không ít giải đấu hàng đầu cộng lại.

Những thương vụ lớn liên tục xuất hiện. Chelsea trả 137 triệu euro cho Morgan Rogers, Man City bỏ 135 triệu euro mua Elliot Anderson, còn Tottenham lần lượt chi 108 triệu euro cho Sandro Tonali, 99 triệu euro cho Mateus Fernandes và 60 triệu euro cho Jan Paul van Hecke.

Điều đáng chú ý là phần lớn số tiền ấy không chảy ra ngoài nước Anh. Premier League đang tự mua bán với nhau, tự nâng giá cầu thủ và tự tạo nên một thị trường mà chỉ các thành viên của giải đấu mới đủ khả năng tham gia.

Đồng tiền chạy vòng quanh Premier League

Trong quá khứ, các CLB Anh thường dùng sức mạnh tài chính để kéo những ngôi sao lớn nhất từ Tây Ban Nha, Italy, Đức hay Pháp. Mùa hè này, họ vẫn làm điều đó, nhưng những thương vụ đình đám nhất lại diễn ra ngay trong nội bộ Premier League.

Chelsea mua Rogers từ Aston Villa, Man City chiêu mộ Anderson từ Nottingham Forest, còn Tottenham đưa về nhiều cầu thủ đã quen với bóng đá Anh. Cách mua sắm ấy cho thấy các đội bóng không còn muốn mất quá nhiều thời gian cho quá trình thích nghi.

Elliot Anderson (phải) đã chuyển sang khoác áo Man City.

Một cầu thủ từng thi đấu tại Premier League hiểu tốc độ trận đấu, cường độ tranh chấp và sức ép truyền thông. Các CLB sẵn sàng trả thêm hàng chục triệu euro để giảm rủi ro, dù điều đó khiến giá trị chuyển nhượng bị đẩy lên mức khó tin.

Rogers và Anderson đều là những cầu thủ giàu tiềm năng, nhưng mức phí vượt 130 triệu euro đặt họ vào nhóm đắt nhất lịch sử. Giá trị ấy không chỉ dựa trên tài năng, mà còn bao gồm cái gọi là “phí Premier League”: cầu thủ trẻ, mang quốc tịch Anh hoặc đã chứng minh năng lực tại giải đấu thường bị định giá cao hơn rõ rệt.

Vòng quay này đem lại lợi ích cho tất cả các CLB tham gia. Đội bán thu về khoản tiền khổng lồ để tái đầu tư, còn đội mua sở hữu cầu thủ ít rủi ro hơn so với việc tìm kiếm ở nước ngoài.

Sau đó, chính đội vừa bán lại dùng số tiền ấy mua người từ một đối thủ khác. Dòng tiền tiếp tục luân chuyển, tạo nên một hệ thống gần như khép kín và khiến mặt bằng giá của Premier League ngày càng tách xa phần còn lại.

Đó là lý do các đội bóng Anh không nhất thiết phải thống trị Champions League để tiếp tục thống trị thị trường chuyển nhượng. Giá trị thương mại, bản quyền truyền hình và sức hút toàn cầu giúp họ sở hữu nguồn thu mà phần lớn đối thủ ở châu Âu không thể cạnh tranh.

Một CLB tầm trung tại Premier League có thể từ chối đề nghị của các đội bóng lớn ở Italy hoặc Tây Ban Nha. Họ không chịu áp lực phải bán cầu thủ để cân đối tài chính, vì thế người mua chỉ còn cách trả đúng mức giá được yêu cầu.

Châu Âu bị đẩy khỏi cuộc chơi

Sự chênh lệch với La Liga thể hiện rõ nhất bức tranh ấy. Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid lần lượt mới chi khoảng 80, 75 và 62 triệu euro, tổng cộng vẫn thấp hơn mức Tottenham bỏ ra một mình.

Điều này không có nghĩa ba ông lớn Tây Ban Nha thiếu sức hút. Real Madrid và Barcelona vẫn có thể thuyết phục nhiều ngôi sao bằng lịch sử, danh tiếng và cơ hội giành danh hiệu, nhưng sức hút ấy không phải lúc nào cũng đủ để chiến thắng trên bàn đàm phán.

Morgan Rogers cũng là bom tấn chuyển nhượng hè 2026.

Khi một CLB Anh sẵn sàng trả 100 triệu euro, các đối thủ ở Tây Ban Nha hay Italy phải cân nhắc kỹ từng khoản đầu tư. Họ thường cần bán người trước khi mua, tìm kiếm những hợp đồng hết hạn hoặc theo đuổi cầu thủ trẻ trước khi giá trị tăng cao.

Premier League thì không cần chờ đợi lâu như vậy. Một đội bóng có thể thất bại ở thương vụ đầu tiên, sau đó lập tức chuyển sang mục tiêu khác với mức phí tương tự hoặc cao hơn.

Sức mạnh tài chính ấy tạo ra lợi thế, nhưng cũng kéo theo rủi ro. Khi các CLB đều có nhiều tiền, người bán dễ dàng nâng giá, còn người mua dần mất khả năng phân biệt giữa giá trị thực và mức giá do thị trường thổi phồng.

Không phải hợp đồng 100 triệu euro nào cũng đem lại một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Một số thương vụ được quyết định bởi nỗi sợ tụt lại phía sau, thay vì nhu cầu chuyên môn rõ ràng.

Tottenham, Chelsea hay Man City đều đang cố gắng nâng cấp đội hình, nhưng số tiền lớn không bảo đảm thành công. Premier League từng chứng kiến nhiều bản hợp đồng đắt giá thất bại, trong khi những cầu thủ có mức phí khiêm tốn lại trở thành trụ cột.

Vấn đề lớn hơn nằm ở tác động đối với bóng đá châu Âu. Khi một cầu thủ mới có vài mùa chơi tốt tại Anh đã được định giá hơn 100 triệu euro, các CLB ngoài Premier League gần như không còn cơ hội tiếp cận.

Họ buộc phải chuyển hướng sang những thị trường trẻ hơn, rẻ hơn hoặc chấp nhận trở thành nơi phát triển cầu thủ trước khi bán lại cho nước Anh. Theo thời gian, Premier League có thể không chỉ là giải đấu giàu nhất, mà còn trở thành điểm đến cuối cùng của phần lớn tài năng hàng đầu.

Mốc 1,5 tỷ euro vì thế chưa chắc là biểu hiện của một mùa hè bất thường. Nó có thể là trạng thái bình thường mới, khi Premier League tự tạo giá, tự luân chuyển tiền và buộc phần còn lại của châu Âu phải chơi theo luật của mình.

Câu hỏi không còn là các CLB Anh sẽ chi bao nhiêu, mà là thị trường có thể chịu đựng mức giá ấy đến bao giờ. Premier League đang thắng cuộc đua tiền bạc, nhưng chính họ cũng là những người đẩy cuộc đua ấy đến gần giới hạn nhất.