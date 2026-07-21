Fantasy Premier League 2026/27 thay đổi toàn diện

Fantasy Premier League 2026/27 chuẩn bị ra mắt với hàng loạt thay đổi đáng chú ý, trong đó tính năng cập nhật bảng xếp hạng.

Fantasy Premier League 2026/27 có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Fantasy Premier League (FPL) xác nhận áp dụng hàng loạt thay đổi quan trọng trước mùa giải 2026/27, mang đến trải nghiệm mới cho hàng triệu người chơi trên toàn thế giới. Đáng chú ý nhất là tính năng cập nhật điểm số và thứ hạng theo thời gian thực, điều mà cộng đồng FPL chờ đợi suốt nhiều năm.

Trong khi các trận đấu Premier League đang diễn ra, người chơi có thể theo dõi điểm số của đội hình và vị trí trên bảng xếp hạng được cập nhật liên tục. Điều này đồng nghĩa các mini league giữa bạn bè, đồng nghiệp hay gia đình sẽ thay đổi ngay sau mỗi bàn thắng, pha kiến tạo hoặc tình huống ghi điểm, thay vì phải chờ đến khi vòng đấu kết thúc.

FPL cũng điều chỉnh hệ thống điểm thưởng (Bonus Point System - BPS) nhằm cân bằng hơn giữa các vị trí trên sân. Sau nhiều ý kiến phản hồi ở mùa trước, cơ chế tính điểm DEFCON dành cho các đóng góp phòng ngự được giữ nguyên, nhưng cách phân bổ điểm thưởng sẽ thay đổi để hạn chế việc một cầu thủ cùng lúc hưởng lợi từ cả DEFCON và BPS.

Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực.

Nhờ những điều chỉnh này, các hậu vệ biên cùng những cầu thủ có thiên hướng tấn công được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn trong FPL. Bên cạnh đó, FPL cũng xóa quy định trừ một điểm BPS mỗi khi cầu thủ bị đối phương tắc bóng thành công. Thay đổi này giúp các cầu thủ rê dắt nhiều như Morgan Rogers, Jarrod Bowen hay Antoine Semenyo có cơ hội ghi điểm cao hơn.

Một điểm mới khác là thời gian "khóa điểm" của mỗi vòng đấu sẽ được lùi sang 9 giờ sáng hôm sau. Trước đây, nếu nhà cung cấp dữ liệu OPTA điều chỉnh thống kê sau khi vòng đấu khóa điểm, người chơi sẽ không được cập nhật. Quy định mới giúp hạn chế những trường hợp bỏ sót điểm số.

Hiện FPL chưa công bố ngày ra mắt chính thức của mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, với việc những thay đổi được hé lộ, trò chơi khả năng sẽ mở cửa ngay trong tuần này, trước khi Premier League 2026/27 khởi tranh vào ngày 21/8.

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