Silva cãi nhau với Rodri

Trong trận thua 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026, Bernardo Silva được bắt gặp tranh cãi với Rodri, dù họ cùng thi đấu tại Manchester City.

Bernardo Silva và Rodri tranh cãi với nhau.

Trong trận thua 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026 rạng sáng 7/7, Bernardo Silva được bắt gặp tranh cãi với Rodri, dù họ từng cùng thi đấu cho Manchester City.

Phút 90+6, Silva đánh đầu cận thành, nhưng bóng không đi trúng đích. Tuyển Bồ Đào Nha vụt mất cơ hội cuối để ghi bàn gỡ hoà. Ngay sau đó, anh lao vào cãi nhau với Rodri bên phía Tây Ban Nha, kèm những hành động như chỉ tay vào mặt đồng đội một thời tại Man City.

Sau trận đấu, hình ảnh này lập tức được lan truyền. Nhiều người bất ngờ vì độ gay gắt của cuộc tranh cãi giữa hai cầu thủ từng thuộc biên chế “The Citizen”. Sắp tới, Silva sẽ khoác áo Real Madrid.

“Họ cãi nhau như thể họ không phải đồng đội mấy năm trời vậy”, một người bình luận.

Một người nhận xét: “Khi đội bạn đã thua và bạn không thể tận dụng cơ hội cuối, mọi lời khiêu khích sẽ khiến bạn dễ kích động hơn bao giờ hết”.

Silva chỉ chơi 17 phút trong trận đấu vừa qua. Ngoài cú đánh đầu ra ngoài, anh không còn tình huống nào đáng chú ý. Với Rodri, anh là người mở đầu pha tấn công dẫn tới bàn thắng duy nhất của trận đấu do Mikel Merino lập công.

Bồ Đào Nha có hàng loạt cú sút đáng chú ý, nhưng tất cả đều bị thủ thành Unai Simon từ chối. Cùng với chấn thương của Nuno Mendes ở phút 56 càng khiến khả năng phòng ngự của “Selecao châu Âu” bị giảm sút. Chung cuộc, họ thất bại, khép lại hành trình World Cup 2026.