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Thể thao World Cup 2026

Tây Ban Nha lập kỷ lục chưa từng có tại World Cup

  • Thứ ba, 7/7/2026 04:27 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Với trận thắng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha lập kỷ lục lịch sử với chuỗi 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới tại một kỳ World Cup.

Unai Simon giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp tại World Cup 2026.

Tuyển Tây Ban Nha vừa xác lập cột mốc chưa từng có khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử World Cup giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp. Thủ thành Unai Simon cũng chính thức vượt qua kỷ lục 5 trận giữ sạch lưới của huyền thoại Walter Zenga để trở thành người gác đền có chuỗi trận giữ sạch lưới dài nhất tại giải đấu này.

Chiến tích lịch sử của "La Roja" được xây dựng từ giai đoạn vòng bảng tại Bảng H. Sau trận hòa không bàn thắng Cape Verde vào ngày 15/06, đội bóng xứ đấu bò lần lượt đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 4-0 và vượt qua Uruguay 1-0. Sự kỷ luật trong hệ thống phòng ngự giúp đoàn quân của Luis de la Fuente tiến vào vòng loại trực tiếp với thành tích trắng lưới tuyệt đối.

Tại vòng 32 đội, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại đội tuyển Áo với cách biệt 3 bàn tại sân vận động Los Angeles. Thử thách thực sự đến ở vòng 16 đội trong cuộc chạm trán kình địch Bồ Đào Nha rạng sáng 7/7.

Tuy nhiên, sự tập trung tối đa của hàng thủ cùng bàn thắng duy nhất của Mikel Merino ở phút 90 giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0, qua đó chính thức hoàn tất trận giữ sạch lưới thứ 6 liên tiếp từ đầu mùa. Đối thủ tiếp theo của "La Roja" sẽ là đội thắng trong cuộc chạm trán giữa Bỉ và Mỹ.

Highlights Tây Ban Nha 3-0 Áo Sáng 3/7, Tây Ban Nha xuất sắc đánh bại Áo 3-0 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

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