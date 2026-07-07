Hành động của Yamal ghi điểm tuyệt đối

Lamine Yamal chạm đến trái tim người hâm mộ với hai cái ôm đầy tôn trọng dành cho Cristiano Ronaldo và Joao Cancelo sau trận đấu.

Yamal ôm lấy Ronaldo Khoảnh khắc Lamine Yamal tiến đến ôm Cristiano Ronaldo sau khi Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết World Cup 2026 khiến nhiều CĐV chú ý.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ hai đội tiến đến bắt tay và cảm ơn khán giả. Giữa bầu không khí đối lập của niềm vui và nỗi thất vọng, máy quay ghi lại khoảnh khắc Yamal chủ động tiến về phía Joao Cancelo. Tài năng trẻ của Tây Ban Nha ôm chặt hậu vệ Bồ Đào Nha trong vài giây trước khi cả hai lặng lẽ chia tay.

Đó là hành động nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa sau 90 phút căng thẳng. Trong khi Yamal vừa góp công giúp Tây Ban Nha giành quyền vào tứ kết, Cancelo lại phải chứng kiến đội nhà dừng bước và khép lại giấc mơ chinh phục World Cup.

Yamal ôm Cancelo sau trận.

Cái ôm giữa hai cầu thủ cũng phản ánh mối quan hệ thân thiết ngoài sân cỏ. Cancelo hiện khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn từ Al-Hilal và mong muốn được gắn bó lâu dài với đội chủ sân Camp Nou. Thời gian thi đấu tại đây, hậu vệ 31 tuổi xây dựng mối quan hệ gần gũi với nhiều đồng đội, trong đó có Yamal.

Trước khi an ủi Cancelo, Yamal cũng gây xúc động khi tìm đến Cristiano Ronaldo. Thay vì lao vào màn ăn mừng cùng các đồng đội, cầu thủ 18 tuổi chủ động ôm và động viên người đội trưởng Bồ Đào Nha. CR7 vừa khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Hành động của Yamal nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự tán dương từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ. Giữa bầu không khí khốc liệt của World Cup, cái ôm của Yamal trở thành hình ảnh đẹp về tinh thần thể thao và sự trân trọng giữa các thế hệ cầu thủ.

Rạng sáng 7/7, Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha.