Haaland viết lại vị thế bóng đá Na Uy

Những bàn thắng của Haaland tại World Cup 2026 chỉ là bề nổi của một câu chuyện lớn hơn: sự trưởng thành của một ngôi sao biết cân bằng giữa tham vọng cá nhân và giá trị tập thể.

Erling Haaland là đầu tàu đưa Na Uy tiến gần cột mốc lịch sử tại World Cup 2026.

Có một chi tiết thú vị được trợ lý HLV tuyển Na Uy, Brede Hangeland kể lại trước thềm tứ kết World Cup 2026. Khi mới 14 tuổi, Erling Haaland nói thẳng mục tiêu trở thành tiền đạo số một thế giới. Trong khi phần lớn các cầu thủ đồng trang lứa còn rụt rè, cậu bé ấy sẵn sàng nhìn thẳng vào đội trưởng tuyển Na Uy và nói về giấc mơ lớn nhất của mình.

Thời điểm đó, không ít người coi đó là sự tự tin thái quá. 12 năm sau, chẳng còn ai cười trước tuyên bố ấy nữa.

Những bàn thắng không còn là điều bất ngờ

Haaland chưa bao giờ thiếu bản năng săn bàn. Điều khiến anh khác biệt nằm ở sự ổn định đáng kinh ngạc.

Tính đến trước trận tứ kết World Cup 2026 gặp Anh lúc 4h ngày 12/7, tiền đạo của Manchester City ghi 297 bàn sau 380 trận trong màu áo Molde, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund và Manchester City. Ở cấp độ đội tuyển, anh còn gây ấn tượng hơn với 62 bàn sau 54 trận, đồng thời ghi bàn trong 14 lần ra sân liên tiếp cho Na Uy. Những con số ấy đủ để khẳng định Haaland là một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới.

Nhưng World Cup 2026 cho thấy một phiên bản hoàn thiện hơn của cầu thủ này. Trong hành trình lịch sử của Na Uy, Haaland không chỉ ghi bàn. Anh ghi những bàn thắng mang tính bước ngoặt. Pha lập công vào lưới Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2026 đưa Na Uy tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải đấu, đồng thời mở ra cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup.

Từ cậu bé 14 tuổi nuôi giấc mơ trở thành tiền đạo số một thế giới, Haaland đang từng bước hiện thực hóa tham vọng trong màu áo tuyển Na Uy.

Điều đáng nói là các HLV từng làm việc với Haaland không xem sự bùng nổ này là điều bất ngờ. Theo HLV trẻ Grottland, khi 14 tuổi, Haaland chưa hề vượt trội về thể hình. Anh thậm chí thuộc nhóm nhỏ con nhất đội. Chính điều đó buộc tiền đạo này phải học cách di chuyển, chọn vị trí và đọc tình huống thay vì dựa vào sức mạnh.

"Khi lớn lên, cậu ấy kết hợp sự thông minh ấy với nền tảng thể chất phi thường. Đó là điều rất đặc biệt", Grottland nhận xét.

Có lẽ đó là lời giải thích hợp lý nhất cho phong cách chơi bóng của Haaland hiện nay. Người hâm mộ thường nhắc đến tốc độ hay sức mạnh, nhưng thứ khiến anh nguy hiểm nhất lại là khả năng xuất hiện đúng thời điểm.

Siêu sao nhưng không đứng trên tập thể

Bóng đá hiện đại luôn đặt các ngôi sao trước một nghịch lý. Càng nổi tiếng, họ càng dễ trở thành trung tâm của mọi câu chuyện. Điều đó đôi khi khiến hình ảnh cá nhân lấn át chính tập thể mà họ đại diện.

Haaland dường như đang đi theo hướng ngược lại. Trong những video trên YouTube hay các bài đăng trên mạng xã hội, anh không cố xây dựng hình ảnh hoàn hảo. Haaland sẵn sàng tự trêu ngoại hình của mình, đóng vai "nhân viên mạng xã hội" khi người hâm mộ xin chụp ảnh, hay mặc trang phục cao bồi trong chuyến đi tại Mỹ sau chiến thắng trước Bờ Biển Ngà.

Sự gần gũi ấy giúp lượng người theo dõi Haaland tăng mạnh trong thời gian diễn ra World Cup. Theo Social Blade, chỉ sau cú đúp vào lưới Brazil, tài khoản Instagram của anh có thêm khoảng 5 triệu người theo dõi trong vòng 24 giờ.

Haaland không chỉ chinh phục người hâm mộ bằng những bàn thắng, mà còn bằng hình ảnh một thủ lĩnh luôn đặt tập thể lên trên cái tôi.

Tuy nhiên, điều khiến các đồng đội đánh giá cao Haaland không nằm ở sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Kristian Thorstvedt cho biết các cầu thủ trẻ đều xem Haaland là tấm gương để học hỏi, không chỉ bởi những gì anh thể hiện trên sân mà còn vì cách anh làm việc mỗi ngày.

Trong khi đó, hệ thống đào tạo trẻ của Na Uy luôn đề cao văn hóa không đặt cái tôi lên trên tập thể. Theo trợ lý HLV Hangeland, các cầu thủ được dạy rằng giá trị lớn nhất không phải trở thành ngôi sao, mà là biết cống hiến cho đội bóng.

Có lẽ đó cũng là lý do Haaland, dù là cầu thủ nổi tiếng nhất Na Uy, vẫn được nhìn nhận như một thành viên bình thường trong phòng thay đồ. Điều này càng có ý nghĩa khi bóng đá thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển giao. Lionel Messi và Cristiano Ronaldo dần đi đến những năm cuối sự nghiệp quốc tế, còn Haaland là một trong những gương mặt được kỳ vọng kế thừa vị thế của họ.

Áp lực ấy không nhỏ. Chính Haaland cũng từng thừa nhận anh luôn rất căng thẳng khi bước lên chấm phạt đền và cho rằng sẽ "rất kỳ lạ nếu có cầu thủ nào không lo lắng". Lời thú nhận ấy cho thấy phía sau hình ảnh lạnh lùng của một "cỗ máy ghi bàn" vẫn là một con người bình thường.

Có lẽ đó cũng là lý do Haaland tạo được sự đồng cảm lớn đến vậy. Anh mang trong mình sự tự tin để theo đuổi mục tiêu lớn nhất từ năm 14 tuổi, nhưng vẫn đủ chân thành để thừa nhận nỗi sợ của bản thân.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là giải đấu của những bàn thắng. Đây còn là sân khấu khẳng định Haaland trưởng thành thành một thủ lĩnh thực thụ. Nếu Na Uy tiếp tục viết nên lịch sử, những bàn thắng chắc chắn vẫn là tâm điểm. Nhưng giá trị lớn nhất mà Haaland mang lại có lẽ nằm ở việc anh đang khiến cả một nền bóng đá tin rằng họ đủ sức cạnh tranh với những đội tuyển mạnh nhất thế giới.