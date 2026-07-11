Na Uy đang 'đánh cắp' trái tim thế giới bằng cách nào?

Không chỉ nhờ Erling Haaland, tuyển Na Uy đang trở thành hiện tượng đặc biệt của World Cup 2026 khi chinh phục người hâm mộ bằng bản sắc, sự khiêm nhường và tinh thần tập thể.

Na Uy là một trong những câu chuyện đẹp nhất của World Cup 2026. Từ một đội tuyển không được đánh giá quá cao trước giải, đại diện Bắc Âu giờ đây trở thành cái tên nhận được nhiều thiện cảm nhất từ khán giả toàn cầu.

Bản sắc văn hoá riêng biệt

Điều khiến thế giới phải lòng Na Uy không chỉ nằm ở những chiến thắng, mà còn ở cách đội bóng này đại diện cho một nền văn hóa. Biểu tượng rõ nét nhất là màn cổ vũ "Chèo thuyền" khi thắng trận. Mỗi khi tiếng trống vang lên, hàng nghìn CĐV đồng loạt mô phỏng động tác chèo thuyền Viking.

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên bầu không khí vừa hùng tráng vừa gần gũi. Không ít người xem trung lập cũng hòa vào nhịp "chèo thuyền", biến Na Uy thành đội tuyển được yêu thích vượt ngoài biên giới đất nước.

Na Uy mang đến dấu ấn văn hoá đặc biệt tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo tác giả Alfredo Zamudio của tờ El Pais, sức hút ấy phản chiếu chính xã hội Na Uy. Đây là quốc gia chỉ có khoảng 5,6 triệu dân nhưng nổi tiếng với sự ổn định, tinh thần bình đẳng và niềm tin giữa con người với nhau.

Sau những biến cố lịch sử, từ Thế chiến II đến vụ khủng bố năm 2011, Na Uy lựa chọn đoàn kết thay vì hận thù, xây dựng một xã hội đề cao hòa bình và sự bao dung.

Tinh thần đó hiện diện ngay trong đội tuyển. Na Uy ngày nay là tập thể đa văn hóa, nơi những cầu thủ có nguồn gốc Nigeria như Antonio Nusa hay gốc Gambia như Oscar Bobb cùng sát cánh với các đồng đội bản địa.

Theo thống kê của Trung tâm nghiên cứu COMPAS (Đại học Oxford), gần một phần tư cầu thủ dự World Cup 2026 thi đấu cho đội tuyển khác nơi họ sinh ra. Na Uy là minh chứng tiêu biểu cho xu hướng toàn cầu hóa ấy.

Màn ăn mừng độc đáo của Na Uy đã trở thành hiện tượng toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Sự khiêm nhường từ những ngôi sao

Tất nhiên, Erling Haaland vẫn là gương mặt nổi bật nhất. Chân sút của Manchester City liên tục tỏa sáng với những bàn thắng quan trọng, góp công đưa Na Uy tiến sâu tại giải đấu.

Tuy nhiên, điều khiến Haaland được yêu mến không chỉ là khả năng săn bàn. Báo chí Na Uy gọi anh bằng biệt danh thân mật "Chú bò mộng vùng Jaeren", nhấn mạnh nguồn gốc bình dị thay vì vị thế siêu sao.

Dù là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, Haaland luôn khẳng định thành công đến từ cả tập thể. Anh hiếm khi đặt mình lên trên đồng đội, giữ hình ảnh điềm tĩnh và khiêm nhường cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chính thái độ ấy giúp anh trở thành biểu tượng cho bản sắc bóng đá Na Uy.

Có lẽ vì thế, người hâm mộ không yêu Na Uy bởi đây là đội tuyển hoàn hảo. Họ yêu một tập thể nhỏ bé nhưng đoàn kết, đa dạng và luôn thi đấu bằng tất cả niềm tin. Mỗi tiếng hô "Chèo thuyền" không đơn thuần là lời cổ vũ, mà còn là lời mời cả thế giới cùng bước lên "con thuyền Viking", chèo về phía những giấc mơ và hoài bão lớn lao.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.