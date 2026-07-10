Nhân sự tuyển Anh và Na Uy tổn hại trước tứ kết

Đội tuyển Anh và Na Uy đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng vì dịch bệnh ngay trước thềm tứ kết World Cup vào rạng sáng 12/7.

Declan Rice nhiễm virus lạ, bỏ ngỏ khả năng ra sân trận gặp Na Uy.

Với tuyển Anh, tiền vệ trụ cột Declan Rice của “Tam sư” bị cách ly hoàn toàn khỏi đồng đội sau khi nhiễm một loại virus lạ. Anh đã bỏ tập hai buổi gần nhất, cộng thêm tình hình chấn thương gân kheo và lưng trước đó, khiến tình trạng sức khỏe của anh càng thêm đáng lo ngại.

Tổn thất của tuyển Anh chưa dừng lại ở đó khi họ chắc chắn mất cái tên quan trọng khác. Hậu vệ Jarell Quansah bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận thắng Mexico, còn Jordan Henderson phải chia tay giải vì gãy cổ tay sau sự cố ngã qua biển quảng cáo. Khả năng ra sân của Reece James hiện vẫn là một dấu hỏi lớn cho HLV Thomas Tuchel.

Ở bên kia chiến tuyến, Na Uy cũng đang biến thành một "bệnh viện thu nhỏ" vì đợt bùng phát dịch bệnh tương tự. Thủ thành Orjan Nyland thừa nhận bác sĩ đội tuyển đang phải làm việc hết công suất khi hàng loạt cầu thủ bị sốt và ho kéo dài. Nguyên nhân được cho là do lịch trình bay cả nghìn dặm khắp Bắc Mỹ và việc tiệc tùng quá đà sau chiến thắng trước Brazil.

Thậm chí, HLV Solbakken của Na Uy cũng liên tục ho sặc sụa trong các cuộc họp báo gần đây. Dù chịu tổn thất nặng nề và đứng dưới tuyển Anh 15 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đại diện Bắc Âu vẫn quyết tâm tạo nên bất ngờ lớn. Trận đại chiến sắp tới hứa hẹn sẽ là cuộc đấu trí khốc liệt về khả năng vượt khó của cả hai chiến lược gia.