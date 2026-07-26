Kế hoạch mới của MU cho Rashford

Manchester United được cho là cân nhắc đưa Marcus Rashford vào thỏa thuận nhằm giảm chi phí chiêu mộ tiền vệ Manu Kone từ AS Roma.

Rashford không còn chỗ đứng trong đội hình MU. Ảnh: Reuters.

MU xem Manu Kone là một trong những mục tiêu hàng đầu để nâng cấp tuyến giữa trước mùa giải mới. Tiền vệ tuyển Pháp vừa cùng đội nhà cán đích ở vị trí thứ tư tại World Cup 2026 và hiện được AS Roma định giá khoảng 60 triệu euro.

Theo La Gazzetta dello Sport, Roma cần bán cầu thủ để đáp ứng các quy định về công bằng tài chính (FFP), nhưng không có ý định hạ giá Kone.

Ngoài MU, Al Ahli cũng theo sát tiền vệ sinh năm 2001, song đội chủ sân Old Trafford vẫn còn cân nhắc trước mức phí mà đại diện Serie A yêu cầu.

Để thu hẹp khoảng cách trong đàm phán, MU được cho là tính tới phương án đưa Rashford vào thỏa thuận. Chân sút người Anh được đánh giá phù hợp với hệ thống của HLV Gian Piero Gasperini, nhưng mức lương khoảng 11 triệu euro mỗi mùa khiến Roma khó có khả năng đáp ứng.

Nếu thương vụ diễn ra, hai bên nhiều khả năng phải tính đến phương án cho mượn, trong đó MU tiếp tục gánh một phần đáng kể tiền lương của Rashford. Tuy nhiên, đây được xem là bài toán phức tạp và chưa có dấu hiệu sớm đạt đồng thuận.

Nguồn tin cũng cho biết nội bộ MU chưa thống nhất về việc chi 60 triệu euro cho Kone, trong bối cảnh CLB đã bổ sung Youri Tielemans, Andrey Santos và Tynan Thompson trong hè này, đồng thời cần tăng cường ở nhiều vị trí khác.

Kone được cho là ưu tiên chuyển tới Premier League, dù khả năng trở lại Pháp khoác áo Paris Saint Germain cũng hấp dẫn. Trong khi đó, Roma lên phương án thay thế bằng việc theo đuổi Antonio Nusa của RB Leipzig nếu buộc phải chia tay tiền vệ người Pháp.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.

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