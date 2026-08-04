Trent là quân bài ba trong một của Mourinho

Trong lúc chờ Rodri, Mourinho thử nghiệm Trent ở vai trò tiền vệ tổ chức.

Trent Alexander-Arnold được Mourinho thử nghiệm trong vai trò tiền vệ mỗi khi Real Madrid kiểm soát bóng.

Danh sách thi đấu được phát cho truyền thông một giờ trước trận giao hữu giữa Real Madrid và Fiorentina tại Áo không có gì bất thường. Trent Alexander-Arnold đá hậu vệ phải, còn Denzel Dumfries ra mắt ở vị trí cao hơn bên hành lang cánh.

Tuy nhiên, cách sắp xếp ấy ẩn chứa một ý đồ chiến thuật của Mourinho. Chỉ khi trận đấu bắt đầu, kế hoạch mới hiện rõ: mỗi lúc Real Madrid có bóng, Trent sẽ bó vào trung lộ, trở thành một tiền vệ bổ sung.

Trận hòa 2-2 tại Klagenfurt cho thấy Trent có thể đảm nhiệm cùng lúc ba nhiệm vụ. Anh vẫn là hậu vệ phải khi Real Madrid phòng ngự, là chuyên gia đá phạt nhờ kỹ thuật xử lý bóng tinh tế và giờ còn được sử dụng như một cầu thủ tổ chức lối chơi.

Ý đồ của Mourinho được thể hiện rõ sau bàn mở tỷ số của Endrick. Trent là cầu thủ duy nhất được HLV người Bồ Đào Nha gọi ra sát đường biên để chỉ đạo riêng.

Cuộc trao đổi kéo dài một phút 29 giây. Mourinho chỉ cho Trent những khu vực ông muốn cầu thủ người Anh xuất hiện, qua đó phát huy khả năng chuyền bóng xuyên tuyến và mở ra hướng tấn công.

Đây cũng là phẩm chất Trent từng thể hiện khi phối hợp với Dean Huijsen tại Club World Cup. Khi phòng ngự, anh trở về vị trí hậu vệ phải. Nhưng mỗi khi Real kiểm soát bóng, Trent di chuyển vào giữa sân để tăng thêm phương án triển khai.

Cách bố trí này giúp Real giảm bớt sự phụ thuộc vào Federico Valverde và Eduardo Camavinga. Trong đó, Camavinga tiếp tục có một màn trình diễn không mấy thuyết phục.

Khả năng chuyền bóng giúp Trent trở thành giải pháp tổ chức lối chơi của Real Madrid trong lúc chờ Rodri.

Việc kéo Trent vào trung lộ giúp cầu thủ người Anh trở nên đa năng hơn. Đồng thời, thử nghiệm này cũng cho thấy Mourinho đang cần một tiền vệ có khả năng kiểm soát và tổ chức lối chơi.

Valverde và Camavinga có thể đảm nhận một phần nhiệm vụ ấy. Camavinga hiện còn phải tạm thời lấp khoảng trống của Aurelien Tchouameni. Tuy nhiên, cả hai đều không có khả năng điều tiết trận đấu như Rodri.

Điểm mạnh nổi bật nhất của tiền vệ Man City nằm ở khả năng trở thành trục xoay của đội bóng, kiểm soát nhịp độ và định hướng các đợt lên bóng.

Theo AS, thương vụ Rodri hiện tạm thời bị đình lại, dù Chủ tịch Real Madrid đã bật đèn xanh từ đầu tuần. Đội bóng Hoàng gia đang ưu tiên hoàn tất việc chiêu mộ Ousmane Diomande trước khi trở lại bàn đàm phán với nhà vô địch World Cup.

Man City không vội bán người. Bản thân Rodri cũng nhận thấy tình hình tại sân Etihad đang dần được cải thiện.

Mourinho vì thế không thể chỉ ngồi chờ. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang tìm giải pháp từ chính lực lượng hiện có tại Valdebebas. Trong lúc tương lai thương vụ Rodri chưa rõ ràng, Trent trở thành một trong những phương án đáng chú ý nhất.