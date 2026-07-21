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Thể thao

Đội Công an TP.HCM chiêu mộ cựu tuyển thủ U19 Bỉ

  • Thứ ba, 21/7/2026 05:54 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Lenn-Minh Tran chia tay CLB MVV Maastricht (Hà Lan) để gia nhập CLB Công an TP.HCM.

"Lenn-Minh Tran chuyển từ MVV sang CLB Công an TP.HCM. Sau một mùa giải ở Maastricht, cậu ấy tiếp tục sự nghiệp ở Việt Nam. Cảm ơn Lenn-Minh vì những cống hiến cho MVV. Chúc cậu những điều tốt đẹp nhất trong màu áo đội bóng mới và phần còn lại của sự nghiệp", MVV viết thông báo trên trang chủ.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Lenn-Minh ký hợp đồng 3 năm với MVV. Hiện tại, CLB Công an TP.HCM chưa chính thức công bố tân binh 19 tuổi, nên chưa rõ đội bóng miền Nam có được cựu tuyển thủ U19 Bỉ theo dạng cho mượn hay mua đứt hoàn toàn.

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Thông báo chia tay Lenn-Minh trên trang chủ MVV ngày 20/7.

Lenn-Minh sinh năm 2007 tại Hasselt, Bỉ, cao 1,69 m, thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Bỉ. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB Genk (Bỉ), bắt đầu chơi chuyên nghiệp năm 2025 trong màu áo MVV.

Lenn-Minh từng chơi cho tuyển U16 và U17 Bỉ. Với việc chuyển đến CLB Công an TP.HCM, 2026/27 là mùa giải đầu tiên anh chơi bóng tại quê bố. Transfermarkt đang định giá Lenn-Minh 325.000 euro.

Trước khi chào đón hậu vệ người Bỉ gốc Việt, đội bóng ngành công an chào đón Phan Văn Đức (mượn), Michael Olaha, HLV thể lực Dean Filopoulos, trợ lý HLV Peter Kofinas, HLV trưởng Diles Arthur.

Chiều ngược lại, CLB Công an TP.HCM chia tay Makrillos Peter, Raphael Utzig, Endrick Santos, Matheus Felipe, Mạch Ngọc Hà, Tẩy Văn Toàn, Dương Văn Hào, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Mạnh Cường , Đinh Thanh Bình, Đặng Văn Lắm, Bùi Ngọc Long và Phạm Văn Luân.

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Nam Giang

Lenn-Minh Tran đến CATPHCM TP.HCM Phan Văn Đức Tuyển Hà Lan Lenn-Minh Tran Công an TP.HCM

  • Phan Văn Đức

    Phan Văn Đức

    Phan Văn Đức là một cầu thủ bóng đá, hiện là tiền vệ cánh cho câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An tham dự V-League và Đội tuyển quốc gia.

    • Ngày sinh: 11/4/1996
    • Nơi sinh: Nghệ An
    • Chiều cao: 1.73 m

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