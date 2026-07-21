Emiliano Martinez cân nhắc chia tay tuyển Argentina

Emiliano Martinez để ngỏ khả năng giã từ đội tuyển Argentina sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 hôm 20/7.

Thất bại ở trận chung kết World Cup 2026 có thể trở thành dấu chấm hết cho hành trình của Martinez trong màu áo Argentina. Thủ môn của Aston Villa thừa nhận anh đang cân nhắc tương lai sau khi chứng kiến đội nhà không thể bảo vệ danh hiệu giành được tại Qatar. Trên trang cá nhân, thủ thành 33 tuổi thừa nhận rất khó diễn tả cảm giác đau đớn khi giấc mơ đưa chiếc cúp vàng trở lại Argentina tan vỡ.

"Tôi đã mơ rằng chúng tôi sẽ giành lại chức vô địch, mơ đưa chiếc cúp về Argentina và một lần nữa làm nên lịch sử. Nỗi đau này thật khó giải thích. Tôi cần suy nghĩ về nhiều điều, xem mọi thứ diễn biến thế nào và liệu đây có phải thời điểm để bước sang một bên hay không", Martinez chia sẻ.

Phát biểu của Martinez lập tức làm dấy lên khả năng anh chia tay đội tuyển quốc gia sau nhiều năm cống hiến. Kể từ khi ra mắt Argentina, thủ môn sinh năm 1992 trở thành nhân tố quan trọng trong giai đoạn thành công nhất lịch sử đội bóng, với chức vô địch Copa America 2021, Finalissima 2022 và World Cup 2022.

Ở trận chung kết World Cup 2026, Martinez tiếp tục chứng minh giá trị bằng 11 pha cứu thua xuất sắc, giúp Argentina kéo dài hy vọng trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, anh không thể ngăn Ferran Torres ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, khép lại giấc mơ vô địch liên tiếp của đội bóng Nam Mỹ.

Trước mắt, Martinez vẫn còn hợp đồng với Aston Villa đến năm 2029. Tuy nhiên, tương lai ở cấp CLB của anh cũng đang bị đặt dấu hỏi khi xuất hiện nhiều thông tin cho rằng thủ thành người Argentina có thể rời sân Villa Park trong mùa hè này.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.