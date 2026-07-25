Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Olise lập kỳ tích kiến tạo chưa từng có

  • Thứ bảy, 25/7/2026 05:44 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Michael Olise trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử khép lại một mùa giải với danh hiệu vua kiến tạo ở ba giải đấu lớn.

Michael Olise lập kỷ lục khi kiến tạo số một tại

Không ghi nhiều bàn như Kylian Mbappe hay Harry Kane, nhưng Michael Olise vẫn khắc tên mình vào lịch sử bóng đá bằng một cột mốc chưa từng có. Ngôi sao người Pháp vừa trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu kiến tạo nhiều nhất ở ba đấu trường lớn trong cùng một mùa giải: World Cup, Champions League và Bundesliga.

Phong độ ổn định của Olise được duy trì cả mùa tại Bundesliga. Anh góp 19 pha kiến tạo, nhiều hơn 4 lần so với người xếp sau là Julian Ryerson (Borussia Dortmund), qua đó giúp Bayern Munich giành chức vô địch quốc nội.

Tại World Cup 2026, Olise là linh hồn trong lối chơi của tuyển Pháp. Anh thực hiện 7 pha kiến tạo, thiết lập kỷ lục mới về số đường chuyền thành bàn tại một kỳ World Cup, vượt qua cột mốc 6 lần từng được huyền thoại Pele nắm giữ.

Trước đó ở Champions League, Olise cũng dẫn đầu thống kê kiến tạo với 6 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công dù Bayern Munich bị loại ở bán kết. Ở cột mốc này, ngôi sao người Pháp chia sẻ vị trí số một cùng Achraf Hakimi, Vinicius Junior và Khvicha Kvaratskhelia.

Việc đồng thời dẫn đầu danh sách kiến tạo ở World Cup, Champions League và Bundesliga trong cùng một mùa giải là thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá. Trước Olise, cũng chưa có cầu thủ nào dẫn đầu kiến tạo ở Champions League lẫn World Cup trong cùng một năm.

Mùa giải bùng nổ của Olise cũng khiến anh trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất châu Âu. Theo AS, nhiều ông lớn, trong đó có Real Madrid, đang theo dõi sát tình hình của ngôi sao Bayern Munich sau chuỗi trình diễn đẳng cấp ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Olise gặp rắc rối

Dù đang trong kỳ nghỉ sau World Cup 2026, Michael Olise vẫn phải đối mặt với rắc rối hậu trường khi bị Jerome Boateng đòi lại căn biệt thự sang trọng.

21 giờ trước

Mbappe giục Real Madrid chi 190 triệu bảng mua Olise

Kylian Mbappe được cho là đã trực tiếp thúc giục ban lãnh đạo Real Madrid chiêu mộ Michael Olise sau màn trình diễn ấn tượng của đồng đội ở World Cup 2026.

30:1819 hôm qua

Bayern giữ Olise bằng hợp đồng đắt giá

Tương lai của Michael Olise tại Bayern Munich được quan tâm sau khi World Cup 2026 khép lại.

10:56 22/7/2026

5 ngôi sao trở nên viral hơn sau World Cup 2026 Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, sức hút của các cầu thủ tại World Cup 2026 còn được thể hiện qua lượng người theo dõi tăng mạnh trên Instagram cá nhân sau giải đấu.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Đào Trần

Olise Michael Olise World Cup 2026 Bundesliga Champions League Bayern Munich Pháp

    Đọc tiếp

    MU sắp thanh lý 5 cầu thủ

    MU sắp thanh lý 5 cầu thủ

    3 phút trước 06:17 25/7/2026

    0

    Manchester United đang bước vào giai đoạn thanh lọc lực lượng khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 còn hơn một tháng nữa mới khép lại.

    Guardiola từ chối dẫn dắt tuyển Italy

    Guardiola từ chối dẫn dắt tuyển Italy

    6 phút trước 06:14 25/7/2026

    0

    Pep Guardiola khước từ cơ hội trở thành HLV trưởng tuyển Italy dù nhận được đề nghị hấp dẫn, bởi ông muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau một thập kỷ làm việc tại Manchester City.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý