Olise lập kỳ tích kiến tạo chưa từng có

Michael Olise trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử khép lại một mùa giải với danh hiệu vua kiến tạo ở ba giải đấu lớn.

Michael Olise lập kỷ lục khi kiến tạo số một tại

Không ghi nhiều bàn như Kylian Mbappe hay Harry Kane, nhưng Michael Olise vẫn khắc tên mình vào lịch sử bóng đá bằng một cột mốc chưa từng có. Ngôi sao người Pháp vừa trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu kiến tạo nhiều nhất ở ba đấu trường lớn trong cùng một mùa giải: World Cup, Champions League và Bundesliga.

Phong độ ổn định của Olise được duy trì cả mùa tại Bundesliga. Anh góp 19 pha kiến tạo, nhiều hơn 4 lần so với người xếp sau là Julian Ryerson (Borussia Dortmund), qua đó giúp Bayern Munich giành chức vô địch quốc nội.

Tại World Cup 2026, Olise là linh hồn trong lối chơi của tuyển Pháp. Anh thực hiện 7 pha kiến tạo, thiết lập kỷ lục mới về số đường chuyền thành bàn tại một kỳ World Cup, vượt qua cột mốc 6 lần từng được huyền thoại Pele nắm giữ.

Trước đó ở Champions League, Olise cũng dẫn đầu thống kê kiến tạo với 6 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công dù Bayern Munich bị loại ở bán kết. Ở cột mốc này, ngôi sao người Pháp chia sẻ vị trí số một cùng Achraf Hakimi, Vinicius Junior và Khvicha Kvaratskhelia.

Việc đồng thời dẫn đầu danh sách kiến tạo ở World Cup, Champions League và Bundesliga trong cùng một mùa giải là thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá. Trước Olise, cũng chưa có cầu thủ nào dẫn đầu kiến tạo ở Champions League lẫn World Cup trong cùng một năm.

Mùa giải bùng nổ của Olise cũng khiến anh trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất châu Âu. Theo AS, nhiều ông lớn, trong đó có Real Madrid, đang theo dõi sát tình hình của ngôi sao Bayern Munich sau chuỗi trình diễn đẳng cấp ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

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