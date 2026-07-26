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Thể thao

CĐV Việt Nam dè chừng sức mạnh của Thái Lan

  • Chủ nhật, 26/7/2026 05:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiến thắng đậm 5-0 của Thái Lan trước Lào khiến nhiều CĐV Việt Nam thừa nhận "Voi chiến" là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Chiến thắng 5-0 của Thái Lan trước Lào ở lượt trận mở màn bảng B ASEAN Cup 2026 tối 25/7 không chỉ giúp "Voi chiến" khẳng định vị thế ứng viên vô địch, mà còn tạo ra nhiều cuộc tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau trận.

Bên cạnh những lời khen dành cho màn trình diễn áp đảo của đội bóng xứ chùa vàng, không ít CĐV cho rằng tỷ số 5-0 vẫn chưa phản ánh hết sức mạnh của Thái Lan. Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình viết: "5-0 là còn hơi ít", hàm ý ''Voi chiến'' hoàn toàn có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nếu tận dụng cơ hội tốt hơn.

Điều khiến người hâm mộ Việt Nam chú ý hơn cả là việc Thái Lan không tung ra đội hình mạnh nhất. Một tài khoản nhận xét: "Họ mang đội hình dự bị ra sân nên chưa phô diễn hết khả năng". Quan điểm này cho thấy nhiều CĐV đánh giá "Voi chiến" vẫn còn dư địa để bùng nổ khi bước vào các trận đấu quan trọng.

Không ít ý kiến cũng nhìn về chặng đường phía trước của Thái Lan với sự thận trọng. "Thái Lan càng vào sâu chắc chắn sẽ càng có nhiều miếng đánh hay", một CĐV bình luận, cho rằng đội bóng của HLV Anthony Hudson sẽ còn hoàn thiện hơn khi giải đấu bước vào giai đoạn knock-out.

Chiến thắng 5 sao trước Lào giúp Thái Lan có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 điểm kèm hiệu số dương 5. Xếp sau họ là Malaysia, đội có chiến thắng 2-1 trước Myanmar ở trận đầu sớm cùng ngày.

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Highlights Thái Lan 5-0 Lào Tối 25/7, Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua Lào với tỷ số 5-0 ở lượt đầu tiên bảng B ASEAN Cup 2026.

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