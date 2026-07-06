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Thể thao World Cup 2026

Ancelotti 'mất tích' sau trận thua của Brazil

  • Thứ hai, 6/7/2026 07:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau trận thua Na Uy, huấn luyện viên Carlo Ancelotti gây tranh cãi khi từ chối phỏng vấn ở khu Mixed Zone, nhường quyền phát ngôn cho con trai kiêm trợ lý Davide Ancelotti.

Carlo Ancelotti từ chối trả lời phỏng vấn sau trận thua Na Uy.

Sự vắng mặt của chiến lược gia người Italy trong thời điểm nhạy cảm làm dấy lên nhiều câu hỏi về trách nhiệm của người đứng đầu ban huấn luyện "Selecao" khi đối mặt dư luận.

Giải thích về sự vắng mặt của cha mình, Davide tìm cách giảm nhẹ vấn đề: "Tôi không biết, điều đó tùy thuộc vào từng thời điểm của trận đấu và đây không phải câu hỏi dành cho tôi. Ban huấn luyện sẽ cùng nhau nhận trách nhiệm".

Trước sự thiếu vắng của cựu huấn luyện viên Real Madrid, Davide phải đứng ra bảo vệ các quyết định chuyên môn, đặc biệt là tình huống đá hỏng phạt đền của Bruno Guimaraes trong hiệp một.

Ông khẳng định việc chọn tiền vệ thuộc biên chế Newcastle United thực hiện quả phạt đền là quyết định được định trước trong cuộc họp nội bộ trước trận đấu. "Trong bóng đá, các quả phạt đền có thể bị bỏ lỡ và điều đó đã xảy ra hôm nay", con trai Ancelotti nhấn mạnh.

Ông Ancelotti sau đó vẫn tham dự cuộc họp báo sau trận, chứ không hoàn toàn lánh mặt giới truyền thông. Thất bại 1-2 với cú đúp của Erling Haaland chính thức khép lại hành trình của HLV kỳ cựu cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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