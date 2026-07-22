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Thể thao

MU nhận thêm trái đắng trên thị trường chuyển nhượng

  • Thứ tư, 22/7/2026 06:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Manchester United nhận tin không vui trên thị trường chuyển nhượng khi Crysencio Summerville chuẩn bị gia nhập Al Hilal.

Summerville sẽ không đến Old Trafford.

Theo The Athletic, đội bóng Saudi Pro League đạt thỏa thuận với West Ham và chỉ còn chờ tiền vệ cánh người Hà Lan hoàn tất kiểm tra y tế trước khi chính thức ra mắt. Mức giá để sở hữu Summerville là 80 triệu euro.

Summerville là một trong những cái tên được Man Utd theo dõi trong hè này. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" chưa kịp đưa ra lời đề nghị chính thức thì Al Hilal đã nhanh chóng vào cuộc bằng mức giá vượt xa các đối thủ châu Âu, qua đó giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 24 tuổi.

Trước đó, MU liên hệ với một cầu thủ khác của West Ham là Mateus Fernandes. Tuy nhiên, Tottenham nhanh chóng chồng 95 triệu euro để sở hữu tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Trở lại với Summerville, anh đã có 56 lần ra sân cho đội bóng thành London từ năm 2024. Riêng mùa giải vừa qua, tuyển thủ Hà Lan ghi 7 bàn và đóng góp 5 pha kiến tạo sau 34 trận. Trên đấu trường quốc tế, màn trình diễn nổi bật với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo trong 4 trận tại World Cup 2026 càng khiến giá trị của cầu thủ này tăng mạnh.

Việc Al Hilal liên tiếp chiêu mộ những ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp cho thấy tham vọng thống trị bóng đá châu Á của đội bóng này. Trong khi đó, Manchester United phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác sau khi để vuột mất một trong những cầu thủ chạy cánh được đánh giá giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

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MU tăng cơ hội đón tiền vệ 80 triệu bảng

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8 giờ trước

Duy Anh

MU MU chuyển nhượng Summerville

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