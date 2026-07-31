Khi tình yêu bóng đá gắn kết triệu trái tim Việt

Từ nỗ lực vươn lên nghịch cảnh đầy cảm hứng đến nhiều đêm không ngủ với FIFA World Cup 2026™, trái bóng tròn đang từng ngày kết nối những trái tim người trẻ Việt xích lại gần nhau.

Không dừng lại ở một môn thể thao, bóng đá ở Việt Nam là thú vui chung không thể thiếu của nhiều người và được ví như thứ ngôn ngữ kỳ diệu xóa nhòa mọi rào cản.

Người Việt và tình yêu bóng đá

Chẳng cần quan tâm số liệu khô khan hay các bảng xếp hạng, cứ nhìn vào cách người Việt “đi bão” mỗi khi đội tuyển quốc gia đạt thứ hạng cao tại các giải đấu khu vực cũng đủ để thấy tinh thần thể thao mãnh liệt.

Người Việt không ngại thể hiện tình yêu với trái bóng tròn.

Chẳng thế mà những du khách nước ngoài lần đầu đến Việt Nam, đúng dịp người dân xuống đường ăn mừng đội tuyển quốc gia với đầy đủ cờ quạt, xoong chảo, trống kèn… đều “mắt tròn mắt dẹt”.

Những câu chuyện chạm đến trái tim từ nhịp đập sân cỏ

Nguyễn Thị Trúc Phương là một người trẻ theo đuổi dự án thiện nguyện “Gieo ước mơ bóng đá” cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2020. Phương xác định đối tượng của dự án là trẻ em ở các bản làng xa xôi, những vùng quê còn nhiều khó khăn nhưng đặc biệt đam mê bóng đá.

Những ngày đầu khởi sự, Phương tự liên hệ, đi xin từng quả bóng, bộ quần áo để tặng lại các em. Dần dần, khi dự án của cô được nhiều người biết đến hơn, những mạnh thường quân đã kết nối để chung tay hỗ trợ các em nhỏ. 6 năm triển khai dự án, hơn 5.000 trẻ em khó khăn đã được tạo điều kiện theo đuổi đam mê đá bóng, hơn 30 em nhỏ có cơ hội tập luyện và thi đấu trong các đội tuyển chuyên nghiệp, nhiều sân bóng được trang bị cơ sở vật chất, xây mới.

Trúc Phương giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi đam mê bóng đá.

Với bóng đá, không gì là không thể. Đó chính là câu chuyện của Phạm Tuấn Hưng, “chàng trai không chân” chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê với trái bóng tròn. Hưng tâm niệm “những gì người khác có thể làm thì mình sẽ cố gắng để thử sức xem làm được đến đâu”.

Từ khi còn nhỏ, khoảng 5-6 tuổi, vì tự ti sợ các bạn không cho đá bóng cùng, Hưng đã tự tập luyện tại nhà. Một ngày, cậu nhóc lúc đó 8 tuổi lần đầu ra sân, xin các bạn cho chơi cùng với vị trí thủ môn. Song, vị trí cậu thật sự muốn vẫn là một cầu thủ tuyến trên. Để làm được điều này, Hưng sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Hưng vẫn cố gắng hoàn thiện kỹ năng mỗi ngày để có thể chạy quanh sân đá bóng cùng các bạn. Dù di chuyển trên sân bằng đôi tay trần không đồ bảo hộ, Hưng vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ.

Khiếm khuyết chưa bao giờ là lý do khiến Hưng từ bỏ đam mê.

Tình yêu với bóng đá kết nối Hưng và cơ hội trở thành vận động viên của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. Đến nay, “gia tài” của Hưng đã có hơn 30 huy chương ở nhiều giải đấu. Gần đây nhất, Hưng xuất sắc giành quyền tham dự giải vô địch thế giới.

Một ngày bình thường của Hưng rất bận rộn, được lấp đầy bởi lịch tập luyện của đội tuyển. Tuy nhiên, Hưng vẫn dành thời gian đá bóng và sáng tạo nội dung, kết nối cũng như truyền năng lượng tích cực, niềm tin đến cộng đồng. Trong mắt một fan nhí, “chú Hưng” giống như một siêu nhân ngoài đời thực, rất tuyệt vời và là động lực để lớp trẻ noi theo.

24 giờ kết nối trọn vẹn cảm xúc và chung kết nghẹt thở

Người Việt ít khi xem bóng đá một mình. Những ngày bóng lăn, mọi người thường tụ họp với nhau. Người chọn ra quán ngồi cùng những chiến hữu chưa từng quen, người thì qua nhà bạn bè để cùng thưởng thức.

Hòa cùng không khí náo nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - trận chung kết FIFA World Cup 2026™, giới trẻ Sài thành từ 8h ngày 19/7 đã bắt đầu “tề tựu” về công viên bờ sông Sài Gòn, tham gia nhiều hoạt động của sự kiện văn hóa - thể thao “24h trọn vẹn cảm xúc” được phối hợp tổ chức bởi Coca-Cola Việt Nam và VTV.

Sự kiện do Coca-Cola phối hợp VTV tổ chức thu hút hàng nghìn fan bóng đá.

Nối dài hành trình hơn nửa thế kỷ đồng hành FIFA World Cup 2026™, Coca-Cola tự hào hiện diện như một bạn đồng hành thân thuộc, len lỏi trong từng cung bậc cảm xúc của người hâm mộ. Trận chung kết có thể khép lại, nhưng những trải nghiệm sát cánh cùng nhau và sợi dây kết nối bền chặt từ đêm không ngủ này vẫn luôn là ký ức rực rỡ mang mọi người lại gần nhau hơn.