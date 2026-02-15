Khi giới trẻ biến Tết thành đại tiệc của niềm vui và sáng tạo

Đồng hành Coca-Cola, giới trẻ làm mới ngày Tết, kết nối thế hệ và tạo nên mùa xuân mang dấu ấn riêng.

Tết đôi khi không nằm ở việc giữ nguyên nếp cũ hay thay đổi để khác đi, mà ở cách mỗi người chọn cảm nhận mùa xuân theo nhịp sống riêng. Giữa giá trị quen thuộc được gìn giữ qua năm tháng, nguồn năng lượng mới đang lan tỏa khi người trẻ mang đến góc nhìn và cách tận hưởng khác, để Tết vừa gần gũi, vừa mở ra trải nghiệm mới mẻ.

Từ cảm hứng đó, Coca-Cola bước vào Tết 2026 với chiến dịch “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới”, lấy ý tưởng từ văn hóa dệt may của các dân tộc Việt Nam. Chiến dịch mời mỗi người góp một “sợi chỉ” để cùng dệt nên diện mạo Tết thân quen nhưng vẫn khác biệt.

Series phim ngắn và bộ 3 merchandise gây chú ý MXH

Tết thường gợi cảm giác tròn đầy, đoàn viên, gắn với giá trị được gìn giữ qua ký ức của ông bà, cha mẹ. Tuy vậy, trong góc nhìn của người trẻ, Tết cũng mang hình dung khác: Món đồ trang trí lặp lại qua từng năm, ví tiền “khóc thét” vì lì xì nặng nề chuyện con số hay mâm cơm truyền thống với hương vị quen thuộc.

Chuỗi phim ngắn mở màn cho chiến dịch Tết 2026 của Coca-Cola bắt đầu từ lát cắt đời thường như trên. Thay vì dựng lên mùa Tết lý tưởng, các tập phim khắc họa tình huống ai cũng từng trải qua. Dưới sự thể hiện của nghệ sĩ trẻ như 52Hz, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo và Sơn Lê, câu chuyện trong các tập phim tạo sự gần gũi, khi người xem có thể nhận ra chính mình trong đó.

Với Gen Z, việc bày tỏ thẳng thắn những điều ít được nói ra khiến nhiều người cảm thấy đồng cảm và thấu hiểu. Nhờ vậy, video được lan tỏa trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem.

Bên cạnh nội dung số, Coca-Cola đưa tinh thần “Dệt nên Tết mới” vào đời sống thông qua bộ 3 merchandise gồm dây pháo hứng khởi, bao lì xì tâm ý và khăn trải bàn giao thoa. Không dừng ở vai trò trang trí, mỗi món đồ còn là chất liệu khơi gợi cảm xúc, khuyến khích người dùng tự do sáng tạo và “dệt” Tết theo cách riêng.

Trong đó, dây pháo hứng khởi gợi nhắc âm thanh rộn ràng ngày xuân, được tái hiện bằng ngôn ngữ thị giác đương đại; bao lì xì tâm ý nhấn mạnh cảm xúc trao gửi; khăn trải bàn giao thoa giữa truyền thống và hiện đại là điểm chạm kết nối thế hệ trên bàn tiệc.

Với ý nghĩa đặc biệt, bộ 3 merchandise trở thành item “must-have”, xuất hiện trong nội dung của KOC, KOL và Gen Z. Mỗi bức ảnh, video được chia sẻ không chỉ cho thấy bầu không khí rộn ràng ngày xuân, mà còn là một phần của câu chuyện “dệt Tết” được cộng đồng cùng nhau lan tỏa.

Theo dữ liệu từ Kompa, trải nghiệm mua sắm cùng dàn sao hạng A của Coca-Cola ghi nhận 34.521 lượt thảo luận, giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng sự kiện thương hiệu nổi bật tuần từ 19/1 đến 25/1, chỉ sau hoạt động Coca-Cola Tết Fest Hà Nội.

Coca-Cola Tết Fest 2026: Tọa độ check-in hút giới trẻ dịp xuân mới

Nếu trên không gian số, “Dệt nên Tết mới” là câu chuyện được kể bằng video và hình ảnh, thì ngoài đời thực, tinh thần hứng khởi được cảm nhận ở Coca-Cola Tết Fest 2026. Diễn ra từ 30/1 đến 1/2, với quy mô hoành tráng và thiết kế đa tầng trải nghiệm, lễ hội trở thành điểm hẹn cuối năm của giới trẻ.

Tại đây, “dệt Tết” được hiện thực hóa qua chuỗi hoạt động “co-create” (đồng sáng tạo), nổi bật là bức tường thêu kích thước lớn được tạo nên từ hàng nghìn mảnh ghép do khách tham quan thực hiện. Không đến chỉ để nhìn, giới trẻ còn nhập cuộc bằng việc hóa thân “nghệ nhân”, tự tay hoàn thiện từng chi tiết trang trí, gửi gắm lời chúc, câu chuyện để hoàn thiện bức tranh.

“Sự chung tay, đoàn kết của cả cộng đồng đã tạo biểu tượng sống động, hiện thực hóa tinh thần ‘Dệt nên Tết mới’ qua từng đường kim mũi chỉ”.

Song song hoạt động trải nghiệm, không gian ẩm thực cũng là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ tại Coca-Cola Tết Fest. Quy tụ hơn 100 món ăn từ 15 quán thuộc Coca-Cola Foodmarks, phố ẩm thực làm mới hương vị quen thuộc của ngày Tết theo phong cách hiện đại. Sau những cuộc vui, đây là “trạm sạc” tiếp thêm năng lượng và hứng khởi cho giới trẻ.

Khi nắng vừa tắt, ánh đèn sân khấu thắp sáng cũng là lúc Coca-Cola Tết Fest bùng nổ với Epic music show (diễn ra tối 31/1) - đại nhạc hội quy tụ dàn nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như Jun Phạm, RHYDER, HURRYKNG, CONGB, Mason Nguyễn... Âm nhạc sôi động, ánh sáng lung linh và màn bắn pháo hoa mãn nhãn biến khoảnh khắc đón năm mới thành trải nghiệm đáng nhớ.

Với tinh thần “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới”, Coca-Cola Tết Fest tạo nên không gian lễ hội đa tầng cảm xúc. Số liệu từ Socialite cho thấy Coca-Cola Tết Fest ghi nhận hơn 68.252 lượt thảo luận, vào top 3 sự kiện âm nhạc/lễ trao giải được chú ý nhất tuần (6/1-1/2).

“Cùng nhau nâng lon nước mát và hô vang trong khoảnh khắc giao thừa là cách người trẻ đánh dấu thời khắc đặc biệt cho năm mới”.

Trước đó, không khí đón năm mới cũng được Coca-Cola khởi động sớm khi Tết Fest “đổ bộ” 3 trường đại học tại Hà Nội gồm Đại học Phenikaa, Đại học Đại Nam và Đại học Xây dựng. Chuỗi hoạt động gồm trò chơi, quà tặng, âm nhạc và cơ hội fansign cùng JSOL, Sơn.K tạo nên mùa xuân rộn ràng trong khuôn viên trường học. Kết quả Coca-Cola Tết Fest Hà Nội ghi nhận 36.757 lượt đề cập, giữ vị trí top 1 sự kiện thương hiệu nổi bật trong tuần (19/1-25/1), theo báo cáo từ Kompa.

Khi Tết được dệt từ những “sợi chỉ” bền vững

Song hành niềm vui lễ hội và tinh thần sáng tạo, Tết của Coca-Cola còn được dệt nên từ “sợi chỉ” của sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Theo đó, Coca-Cola Việt Nam cùng The Coca-Cola Foundation triển khai gói hỗ trợ với tổng ngân sách hơn 12 tỷ đồng , phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và CARE Quốc tế tại Việt Nam, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và chăm lo Tết cho hoàn cảnh khó khăn.

Tiêu biểu là khoản tài trợ 6,7 tỷ đồng cho chương trình Tết nhân ái - chợ Tết 0 đồng ở TP.HCM, Tây Ninh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Bắc Ninh, với hơn 6.000 phần quà là nhu yếu phẩm thiết thực giúp bà con vơi bớt lo toan, sẵn sàng dệt nên cái Tết đủ đầy.

Được triển khai suốt 4 năm qua, chợ Tết 0 đồng thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của Coca-Cola Việt Nam với cộng đồng. Phiên chợ đặc biệt mang đến không gian khác, khi người dân được tự tay chọn nhu yếu phẩm cần thiết cho ngày xuân mà không lo lắng chi phí, giá cả.

Từ tiếng giòn tan của lon Coke bật nắp, bao lì xì chứa đựng tâm ý, bữa ăn ấm cúng giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, khoảnh khắc người xa lạ cùng nâng ly trên phố đi bộ hay phiên chợ Tết 0 đồng ấm áp, Coca-Cola truyền cảm hứng để mọi người, đặc biệt là giới trẻ, cùng làm mới Tết và cảm xúc theo cách riêng. “Dệt nên Tết mới”, vì thế, không phải là khẩu hiệu, mà là cách thương hiệu giúp mỗi người tự tạo nên mùa Tết vui vẻ, hào hứng và đáng nhớ.