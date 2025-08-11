Bên trong nhà máy Coca-Cola đạt chuẩn công trình xanh LEED Gold tại VN

|
Khi đặt chân đến khuôn viên, khách tham quan ấn tượng quy mô rộng lớn của một trong những cơ sở sản xuất nước giải khát hiện đại bậc nhất Việt Nam. Không chỉ là trung tâm sản xuất, nơi đây còn được định hình như “trạm dừng chân tương lai” - nơi công nghệ, chuyển đổi số kết hợp mô hình phát triển bền vững, thể hiện tầm nhìn xanh của Coca-Cola tại Việt Nam.
Trong khu vực sản xuất, 5 dây chuyền chiết rót hoạt động liên tục với công suất lên đến 1 tỷ lít đồ uống mỗi năm. Từng khâu được tổ chức khoa học, sạch sẽ, mức độ tự động hóa gần như tuyệt đối. Từng hàng dài chai Coca-Cola, Fanta, Sprite… chuyển động nhanh chóng và nhịp nhàng trên hệ thống băng chuyền thông minh. Nhà máy tích hợp công nghệ mô phỏng kho hàng (digital twin), hệ thống thông tin sản xuất thời gian thực (MIS) và giám sát an toàn bằng AI (Intenseye), nhằm tối ưu năng suất và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo tính nhất quán cho mỗi sản phẩm.
Nước sau sử dụng được thu hồi, xử lý và tái sử dụng đến 89% trong khâu sản xuất tiếp theo. Giải pháp này thể hiện chiến lược quản lý tài nguyên nước toàn diện, là yếu tố quan trọng giúp nhà máy trở thành nhà máy thực phẩm đồ uống đầu tiên đạt chứng nhận công trình xanh LEED Gold do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) cấp. Ngoài ra, bao phủ trên mái nhà là hệ thống điện mặt trời với công suất 6 MW, đủ để cung cấp nguồn năng lượng sạch, ổn định cho hoạt động vận hành chính.
Nhân dịp khánh thành nhà máy, thương hiệu ra mắt Bảo tàng Coca-Cola - không gian văn hóa tích hợp ngay trong khuôn viên. Cổng chào nổi bật với thiết kế die-cut hình chai Coca-Cola RGB, là điểm bắt đầu hành trình khám phá.
Khách tham quan có dịp bước vào nơi chứa đựng biểu tượng thương hiệu được tái hiện sống động và đầy cảm hứng. Các thương hiệu trực thuộc Coca-Cola như Sprite, Fanta, Dasani, Fuze Tea... được trưng bày trong không gian mang phong cách đặc trưng, phản ánh rõ nét bản sắc riêng của từng nhãn hàng trong hệ sinh thái đồ uống đa dạng, đáp ứng nhu cầu phong phú của người tiêu dùng.
Những cột mốc nổi bật của thương hiệu từ đầu thế kỷ XX đến nay được trưng bày theo dòng thời gian. Qua từng giai đoạn, người xem có thể cảm nhận được quá trình đổi mới không ngừng và hành trình vươn tầm toàn cầu của Coca-Cola.
Với nhà máy vừa khánh thành tại Tây Ninh, Coca-Cola không chỉ nâng cao năng lực sản xuất phục vụ thị trường, mà còn chung tay xây dựng tương lai xanh hơn, nơi con người - công nghệ - môi trường cùng phát triển bền vững. Tiếp nối hành trình 31 năm phát triển tại thị trường Việt Nam, nhà máy tại Tây Ninh là bước phát triển đi liền cam kết dài hạn, viết tiếp chương mới tại Việt Nam.