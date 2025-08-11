Bên trong nhà máy Coca-Cola đạt chuẩn công trình xanh LEED Gold tại VN

Nước sau sử dụng được thu hồi, xử lý và tái sử dụng đến 89% trong khâu sản xuất tiếp theo. Giải pháp này thể hiện chiến lược quản lý tài nguyên nước toàn diện, là yếu tố quan trọng giúp nhà máy trở thành nhà máy thực phẩm đồ uống đầu tiên đạt chứng nhận công trình xanh LEED Gold do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) cấp. Ngoài ra, bao phủ trên mái nhà là hệ thống điện mặt trời với công suất 6 MW, đủ để cung cấp nguồn năng lượng sạch, ổn định cho hoạt động vận hành chính.