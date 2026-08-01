Ba tiền đạo nhập tịch ở tuyển Việt Nam gây thất vọng

Người hâm mộ đã chờ đợi khoảnh khắc bộ ba Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc cùng xuất trận từ rất lâu. Trận này, chỉ hai người đầu đá chính, Đình Bắc lấy suất đá chính của Tài Lộc sau màn trình diễn đỉnh cao trước Timor-Leste. Ảnh: Việt Linh.

Đỗ Hoàng Hên vẫn chơi tốt, thể hiện được sự ăn ý với đồng đội. Nhưng Singapore đã tỏ ra họ là một đội bóng phòng ngự khó chịu thế nào.

Nhưng tình hình vẫn không khá hơn, hàng công siêu mạnh trên lý thuyết không chuyển hóa được sức mạnh của họ trên thực tế. Singapore vẫn đứng vững suốt 90 phút.

Hòa Singapore, tuyển Việt Nam sẽ phải chịu áp lực lớn hơn rất nhiều khi hành quân tới Bogor (Indonesia), gặp đối thủ được đánh giá ngang ngửa trong bảng đấu.

Nhiều CĐV tỏ ra khó hiểu trước màn thay người chậm trễ của HLV Kim Sang-sik trong trận hòa 0-0 của tuyển Việt Nam trước Singapore tại bảng A, ASEAN Cup 2026 tối 31/7.

Tinh thần bóng đá Việt Nam

Từ “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 đến chiếc cúp AFF 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ ghi dấu trên bảng tỷ số mà còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ. Các cuốn sách như Bão lửa U23, U23 - Những chuyện chưa kể, Những chiến binh sao vàng ghi lại hành trình kiên cường của các cầu thủ áo đỏ, truyền cảm hứng về lòng quả cảm, tinh thần tập thể và khát vọng vươn xa. Đây là những tư liệu cảm xúc và sống động cho người yêu thể thao Việt.