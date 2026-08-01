Ba tiền đạo nhập tịch ở tuyển Việt Nam gây thất vọng

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Người hâm mộ đã chờ đợi khoảnh khắc bộ ba Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc cùng xuất trận từ rất lâu. Trận này, chỉ hai người đầu đá chính, Đình Bắc lấy suất đá chính của Tài Lộc sau màn trình diễn đỉnh cao trước Timor-Leste. Ảnh: Việt Linh.
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Đỗ Hoàng Hên vẫn chơi tốt, thể hiện được sự ăn ý với đồng đội. Nhưng Singapore đã tỏ ra họ là một đội bóng phòng ngự khó chịu thế nào.
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Tình huống ngả bàn đèn này là pha bóng đáng chú ý nhất của Xuân Son ở hiệp một.
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Phút 41, bộ ba chính thức được xác lập khi Tài Lộc vào sân thay Đình Bắc.
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Nhưng tình hình vẫn không khá hơn, hàng công siêu mạnh trên lý thuyết không chuyển hóa được sức mạnh của họ trên thực tế. Singapore vẫn đứng vững suốt 90 phút.
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Tính cả thủ thành Lê Giang Patrik, tuyển Việt Nam có tới 4 cầu thủ mang dòng máu ngoại đấu Singapore tối qua.
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Nhưng tất cả đều bất lực. Hàng thủ Việt Nam thậm chí phải nhận nhiều pha bóng nguy hiểm.
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Nếu cầu thủ Singapore chính xác hơn, Phạm Xuân Mạnh và đồng đội sẽ phải nuối tiếc rất nhiều.
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Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên thậm chí bị thay ra ở phút 72. Tức là bộ ba nhập tịch chỉ cùng hiện diện trên sân hơn 30 phút.
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Hòa Singapore, tuyển Việt Nam sẽ phải chịu áp lực lớn hơn rất nhiều khi hành quân tới Bogor (Indonesia), gặp đối thủ được đánh giá ngang ngửa trong bảng đấu.
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Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau loạt trận tối 31/7. Đồ họa: ASEAN UTD FC.
Tinh thần bóng đá Việt Nam
Từ “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 đến chiếc cúp AFF 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ ghi dấu trên bảng tỷ số mà còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ. Các cuốn sách như Bão lửa U23, U23 - Những chuyện chưa kể, Những chiến binh sao vàng ghi lại hành trình kiên cường của các cầu thủ áo đỏ, truyền cảm hứng về lòng quả cảm, tinh thần tập thể và khát vọng vươn xa. Đây là những tư liệu cảm xúc và sống động cho người yêu thể thao Việt.