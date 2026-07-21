Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Mâu thuẫn UEFA - FIFA lên đỉnh điểm sau World Cup

  • Thứ ba, 21/7/2026 07:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tẩy chay trận chung kết World Cup 2026 để phản đối quyết định gây tranh cãi của FIFA trong vụ Folarin Balogun.

Ông Aleksander Ceferin phản đối FIFA.

Ông Ceferin không xuất hiện trên khán đài trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina hôm 20/7. Theo The Times, đây không phải sự vắng mặt ngẫu nhiên mà là động thái phản đối FIFA, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới ngày càng căng thẳng.

Nguồn cơn của mâu thuẫn bắt đầu từ vụ việc liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ. Chân sút thuộc biên chế AS Monaco nhận thẻ đỏ trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 và theo quy định, phải bị treo giò một trận tại vòng kế tiếp gặp Bỉ.

Tuy nhiên, FIFA bất ngờ đình chỉ hiệu lực án phạt trong thời hạn 12 tháng theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, đồng nghĩa Balogun vẫn đủ điều kiện ra sân. Liên đoàn Bóng đá Bỉ gửi đơn kháng cáo nhưng không thành công. Quyết định của FIFA lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

UEFA sau đó ra thông cáo với ngôn từ cứng rắn, cho rằng FIFA "vượt lằn ranh đỏ" khi phá vỡ nguyên tắc công bằng của bóng đá. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu nhấn mạnh án treo giò tự động sau thẻ đỏ là quy định bắt buộc, không thể tùy tiện miễn trừ giữa một giải đấu đang diễn ra.

Theo The Times, Chủ tịch UEFA còn bất bình với nhiều vấn đề khác tại World Cup 2026. Những bất đồng liên tiếp cho thấy quan hệ giữa UEFA và FIFA rơi vào giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều năm, làm dấy lên lo ngại về các cuộc đối đầu quyền lực trong tương lai của bóng đá thế giới.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.

Messi nghỉ 21 ngày, lỡ trận MLS All-Star

Sau khi cày ải liên tục tại World Cup 2026, bộ đôi Lionel Messi và Rodrigo De Paul sẽ tạm rời xa sân cỏ để hồi phục thể lực theo khuyến cáo của FIFA.

2 giờ trước

‘Argentina may mắn chỉ thua Tây Ban Nha 0-1’

Trao đổi với Tri Thức - Znews, HLV Miguel Santos cho rằng Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn trận chung kết và xứng đáng vô địch World Cup 2026.

14 giờ trước

Mbappe gây chú ý

Kylian Mbappe thu hút sự chú ý khi bị bắt gặp theo dõi trận chung kết World Cup 2026 trên du thuyền cùng nữ diễn viên Ester Exposito.

17 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

UEFA FIFA UEFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Tương lai Rodri bị đặt dấu hỏi

Tương lai Rodri bị đặt dấu hỏi

32 phút trước 07:46 21/7/2026

0

Tương lai của Rodri đang thu hút sự chú ý khi tiền vệ này đứng giữa hai lựa chọn, gia hạn với Manchester City hoặc chờ đợi cơ hội thực hiện giấc mơ khoác áo Real Madrid.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý