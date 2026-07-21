Mâu thuẫn UEFA - FIFA lên đỉnh điểm sau World Cup

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tẩy chay trận chung kết World Cup 2026 để phản đối quyết định gây tranh cãi của FIFA trong vụ Folarin Balogun.

Ông Aleksander Ceferin phản đối FIFA.

Ông Ceferin không xuất hiện trên khán đài trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina hôm 20/7. Theo The Times, đây không phải sự vắng mặt ngẫu nhiên mà là động thái phản đối FIFA, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới ngày càng căng thẳng.

Nguồn cơn của mâu thuẫn bắt đầu từ vụ việc liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ. Chân sút thuộc biên chế AS Monaco nhận thẻ đỏ trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 và theo quy định, phải bị treo giò một trận tại vòng kế tiếp gặp Bỉ.

Tuy nhiên, FIFA bất ngờ đình chỉ hiệu lực án phạt trong thời hạn 12 tháng theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, đồng nghĩa Balogun vẫn đủ điều kiện ra sân. Liên đoàn Bóng đá Bỉ gửi đơn kháng cáo nhưng không thành công. Quyết định của FIFA lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

UEFA sau đó ra thông cáo với ngôn từ cứng rắn, cho rằng FIFA "vượt lằn ranh đỏ" khi phá vỡ nguyên tắc công bằng của bóng đá. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu nhấn mạnh án treo giò tự động sau thẻ đỏ là quy định bắt buộc, không thể tùy tiện miễn trừ giữa một giải đấu đang diễn ra.

Theo The Times, Chủ tịch UEFA còn bất bình với nhiều vấn đề khác tại World Cup 2026. Những bất đồng liên tiếp cho thấy quan hệ giữa UEFA và FIFA rơi vào giai đoạn căng thẳng nhất trong nhiều năm, làm dấy lên lo ngại về các cuộc đối đầu quyền lực trong tương lai của bóng đá thế giới.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.