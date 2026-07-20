‘Argentina may mắn chỉ thua Tây Ban Nha 0-1’

Trao đổi với Tri Thức - Znews, HLV Miguel Santos cho rằng Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn trận chung kết và xứng đáng vô địch World Cup 2026.

HLV Miguel Santos cho rằng Argentina may mắn khi chỉ thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-1.

Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút để lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới. Khoảng cách tối thiểu trên bảng tỷ số không phản ánh hết thế trận một chiều, khi Argentina không tung ra nổi cú dứt điểm nào trong suốt trận đấu.

Theo HLV Miguel Santos, cựu chiến lược gia đội nữ SC Braga, thành công của Tây Ban Nha đến từ khả năng tạo ưu thế quân số, kiểm soát không gian và duy trì cấu trúc chặt chẽ trong cả hai trạng thái. Ông cũng nhận định đội bóng của Luis de la Fuente có đủ nền tảng để mở ra một chu kỳ thành công mới.

‘Tây Ban Nha chơi một trận chung kết hoàn hảo’

- Theo ông, vì sao Argentina không tung ra nổi một cú dứt điểm trong suốt trận đấu? Điều đó có khiến ông bất ngờ không?

- Việc một đội bóng không có nổi cú sút nào trong 120 phút của trận chung kết World Cup rõ ràng gây bất ngờ. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ cách trận đấu diễn ra, kết cục ấy lại không quá khó hiểu.

Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và trái bóng. Argentina chỉ bố trí hai tiền vệ, trong khi Julian Alvarez phải thường xuyên lùi xuống hỗ trợ. Lionel Messi cũng nhiều lần rời vị trí để tham gia xây dựng lối chơi, nhưng ngay cả khi anh lùi sâu, Tây Ban Nha vẫn tạo được ưu thế quân số ở hai biên.

Mỗi khi có bóng, Tây Ban Nha luôn có nhiều phương án chuyền hơn. Khi Argentina giành lại quyền kiểm soát, các cầu thủ Tây Ban Nha lập tức áp sát với số đông. Vì thế, Argentina gần như không thể đưa bóng tới những khu vực có thể dứt điểm.

Theo cựu HLV SC Braga, Tây Ban Nha kiểm soát gần như hoàn hảo cả bóng lẫn không gian.

Về mặt chiến thuật, Tây Ban Nha nghiên cứu đối thủ rất kỹ và chơi một trận chung kết xuất sắc. Theo tôi, tỷ số 1-0 chưa phản ánh đúng khoảng cách giữa hai đội.

Argentina phải cảm ơn thủ môn của họ, người đã có màn trình diễn tuyệt vời và nhiều lần ngăn Tây Ban Nha ghi bàn sớm hơn. Tây Ban Nha thực tế ba lần đưa bóng vào lưới, dù hai bàn không được công nhận sau khi tổ trọng tài xem xét.

Argentina may mắn khi chỉ thua 0-1. Nếu kết quả là 2-0, điều đó cũng hoàn toàn hợp lý. Họ còn may mắn khi kéo được trận đấu vào hiệp phụ, bởi Tây Ban Nha chơi hay hơn rõ rệt trong thời gian thi đấu chính thức.

Bất kỳ ai nhìn nhận công bằng cũng phải thừa nhận Tây Ban Nha là đội xứng đáng vô địch nhất. Họ khởi đầu khá chậm, nhưng sau vòng bảng, hình hài của một ứng viên hàng đầu đã hiện rõ. Đến vòng knock-out, Tây Ban Nha liên tiếp có những màn trình diễn ấn tượng và đánh bại nhiều đối thủ mạnh.

Không có gì phải tranh cãi về chức vô địch này. Tây Ban Nha là đội hay nhất giải và hoàn toàn xứng đáng đứng trên đỉnh thế giới.

- Có công bằng không khi gọi đây là màn trình diễn hoàn hảo về mặt chiến thuật của Tây Ban Nha?

- Trong chiến thuật, không nhất thiết phải tìm kiếm sự hoàn hảo tuyệt đối. Điều quan trọng là cách vận hành có hiệu quả hay không, lối chơi của đội bóng có được thể hiện rõ ràng hay không và các cầu thủ có hiểu chính xác nhiệm vụ của mình hay không.

Xét trên những tiêu chí ấy, Tây Ban Nha đã có một màn trình diễn phi thường. Cách họ kiểm soát bóng và không gian, cả trong tấn công lẫn phòng ngự, gần như hoàn hảo.

Argentina thua toàn diện trước Tây Ban Nha.

Các cầu thủ hiểu rõ mình phải đứng ở đâu, di chuyển thế nào và cần phản ứng ra sao khi mất bóng. Tây Ban Nha không chỉ kiểm soát trận đấu bằng quyền sở hữu bóng, mà còn khóa chặt những khoảng trống Argentina muốn khai thác.

Vì thế, có thể gọi đây là một trận chung kết hoàn hảo của Tây Ban Nha. Điều duy nhất chưa tương xứng là tỷ số. Theo tôi, chiến thắng 1-0 là quá ít so với những gì họ thể hiện.

‘Tây Ban Nha có thể mở ra một kỷ nguyên mới’

- Với lối chơi hiện tại và chất lượng đội hình, ông có tin Tây Ban Nha đủ khả năng mở ra một chu kỳ thống trị mới, tương tự thế hệ 2008-2012?

- Khả năng Tây Ban Nha mở ra một chu kỳ thống trị mới là câu hỏi rất thú vị. Đội hình hiện tại vẫn còn trẻ và đủ sức hướng tới kỳ EURO tiếp theo, thậm chí cả World Cup sau đó. Phần lớn cầu thủ có thể tiếp tục góp mặt, nên bốn năm tới sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ hơn.

Dù vậy, Tây Ban Nha không phải đội duy nhất có tham vọng. Pháp, Bồ Đào Nha, Anh và Đức cũng sẽ có tiếng nói ở kỳ EURO tiếp theo. Nhiều đội tuyển có thể thay HLV, vì vậy tương quan sức mạnh còn thay đổi đáng kể.

Với Argentina, cần chờ xem họ thực hiện cuộc chuyển giao thế hệ ra sao. Brazil nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào Carlo Ancelotti. Nếu ông có thêm bốn năm làm việc, chúng ta sẽ biết dự án ấy có thể đưa Brazil đi xa đến đâu.

Hiện tại, chưa thể khẳng định Tây Ban Nha chắc chắn sẽ thống trị. Tuy nhiên, nếu phải đưa ra nhận định, tôi cho rằng họ có cơ hội lớn để mở ra một kỷ nguyên mới.

Ông Santos đánh giá đội hình trẻ hiện tại đủ sức giúp Tây Ban Nha mở ra chu kỳ thống trị mới.

Nếu Tây Ban Nha vô địch kỳ EURO tiếp theo, họ sẽ bước vào World Cup 2030 trên sân nhà với tư cách một trong những ứng viên hàng đầu. Khi ấy, họ thậm chí có thể được xem là đội mạnh nhất trước ngày khai mạc.

Ngược lại, nếu Bồ Đào Nha, Pháp, Đức hoặc Anh lên ngôi tại EURO, những đội tuyển ấy cũng sẽ trở thành ứng viên nặng ký. Sau kỳ EURO tiếp theo, bức tranh sẽ rõ ràng hơn.

Dù vậy, nhận định Tây Ban Nha có thể mở ra một thời kỳ thống trị mới là hoàn toàn có cơ sở. Chất lượng và độ tuổi của đội hình hiện tại cho phép người ta tin vào khả năng đó.

- Theo ông, đâu là cách hiệu quả nhất để ngăn cản đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại?

- Muốn đánh bại Tây Ban Nha, phương án tốt nhất là giành quyền kiểm soát bóng, buộc họ phải chạy theo và liên tục kéo giãn cấu trúc phòng ngự. Khi phải dịch chuyển trong thời gian dài, hàng thủ của họ mới có thể để lộ khoảng trống.

Tuy nhiên, thực hiện điều đó không hề dễ. Tuyến giữa Tây Ban Nha rất mạnh, các cầu thủ đều có kỹ thuật tốt và biết cách làm chủ trái bóng. Những cầu thủ tấn công của họ cũng hỗ trợ phòng ngự hiệu quả.

Khi không có bóng, Tây Ban Nha có thể lùi về thành khối 4-5-1 rất chặt chẽ. Từ cấu trúc ấy, họ cũng đặc biệt nguy hiểm khi chuyển trạng thái và phản công.

Vì vậy, đối thủ cần cầm bóng nhiều hơn, luân chuyển liên tục để buộc toàn đội Tây Ban Nha phải xoay chuyển trong phòng ngự. Khi ấy, khoảng trống mới có thể xuất hiện, đặc biệt ở khu vực trung lộ.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.

Một phương án khác là tận dụng những tình huống cố định như phạt góc, đá phạt hoặc ném biên để ghi bàn trước, sau đó hạn chế khả năng đáp trả của họ. Tuy nhiên, cả hai cách đều rất khó thực hiện. Tại World Cup này, không đội bóng nào làm được điều đó.

Có thêm một chi tiết đáng chú ý: Tây Ban Nha vô địch thế giới mà không triệu tập cầu thủ nào của Real Madrid. Luis de la Fuente lựa chọn đội hình dựa trên sự phù hợp với tập thể, thay vì chỉ nhìn vào tên tuổi hay chất lượng từng cá nhân.

Một đội bóng không đơn giản là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc. Sức mạnh thực sự đến từ cách các cá tính, vai trò và phẩm chất khác nhau kết hợp với nhau.

Tây Ban Nha đã mang đến một bài học rõ ràng: không cầu thủ nào lớn hơn tập thể. Thành công của họ là lời nhắc dành cho những ngôi sao luôn cho rằng mình quan trọng hơn đội bóng, đồng thời cũng khiến nhiều CLB phải suy nghĩ lại về cách xây dựng đội hình.