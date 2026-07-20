Joe Hart: 'Cách hành xử của cầu thủ Argentina thật đáng ghê tởm'

Joe Hart cùng nhiều cựu danh thủ chỉ trích gay gắt cách một số cầu thủ Argentina hành xử sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

Một số cầu thủ Argentina gây tranh cãi vì xô xát sau thất bại trước Tây Ban Nha.

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha chưa phải hình ảnh đáng quên duy nhất của Argentina trong trận chung kết World Cup 2026. Sau tiếng còi mãn cuộc, một số cầu thủ đội bóng Nam Mỹ còn gây tranh cãi khi xô xát với Gavi và quay lưng lúc đối thủ nâng cúp.

Chứng kiến sự việc, Joe Hart không giấu được sự tức giận. Cựu thủ môn tuyển Anh gọi cách hành xử của các cầu thủ Argentina là “đáng ghê tởm”, đồng thời khẳng định họ không có lý do để phàn nàn về kết quả.

Theo Hart, Tây Ban Nha chơi hay hơn, kiểm soát hoàn toàn trận chung kết và xứng đáng vô địch. Argentina chiến đấu quyết liệt, nhưng gần như không thể đe dọa khung thành đối phương trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của "La Roja".

Giữa những hình ảnh hỗn loạn, Lionel Messi là cầu thủ Argentina hiếm hoi được khen ngợi. Hart nhấn mạnh đội trưởng 39 tuổi vẫn giữ được sự bình tĩnh và chủ động bắt tay từng thành viên của Tây Ban Nha sau trận.

Sự điềm đạm của Messi càng khiến phản ứng của một số đồng đội trở nên phản cảm. Trong khi người đội trưởng lặng lẽ chấp nhận thất bại, những cầu thủ khác lại sa vào các cuộc tranh cãi và va chạm không cần thiết.

Joe Hart gọi cách hành xử của Argentina sau trận chung kết là “đáng ghê tởm”. Ảnh: Reuters.

Wayne Rooney cũng lên án thái độ của Argentina. Cựu tiền đạo MU cho rằng một đội bóng cần biết giữ phẩm giá khi thất bại, thay vì để lại những hình ảnh xấu xí sau trận đấu.

Alan Shearer tập trung chỉ trích Enzo Fernandez, người bị truất quyền thi đấu trong trận chung kết. Tiền vệ Chelsea nhận thẻ vàng vì phản ứng nhưng sau đó vẫn thực hiện một pha vào bóng nguy hiểm và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Theo Shearer, Enzo đã hành động thiếu tỉnh táo. Khi đã bị cảnh cáo, tiền vệ Argentina không thể tiếp tục lao vào tranh chấp theo cách ấy. Trọng tài vì thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút thẻ đỏ.

Cùng với việc chỉ trích Argentina, các cựu danh thủ còn dành nhiều lời khen cho Tây Ban Nha. Zlatan Ibrahimovic tuyên bố “bóng đá đã chiến thắng”, đồng thời cho rằng La Roja không chỉ đánh bại mà còn dạy đối thủ một bài học. Cựu tiền đạo Thụy Điển đặc biệt ca ngợi Rodri, người xuất hiện ở hầu hết điểm nóng và giúp Tây Ban Nha làm chủ tuyến giữa. Ibrahimovic cũng cho rằng HLV Lionel Scaloni phải chịu trách nhiệm khi Argentina không có phương án khác sau khi mất quyền kiểm soát khu trung tuyến.

Thierry Henry sửng sốt trước sự bất lực của nhà đương kim vô địch. Argentina không có nổi một cú sút trong 90 phút chính thức, con số khó tin với đội bóng sở hữu Messi và bước vào giải dưới vị thế đương kim vô địch.

Toni Kroos cũng đưa ra nhận xét ngắn gọn: “Bóng đá đã chiến thắng”. Tây Ban Nha không chỉ thuyết phục bằng chức vô địch, mà còn bằng cách họ kiểm soát trận đấu và buộc Argentina phải chịu thất bại toàn diện.

Argentina có quyền thất vọng khi không thể bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, những cuộc xô xát sau trận chỉ khiến hình ảnh của đội bóng Nam Mỹ trở nên xấu xí hơn.

Messi cúi đầu, bắt tay đối thủ và chấp nhận kết quả. Đáng tiếc, không phải đồng đội nào của anh cũng làm được điều tương tự.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.