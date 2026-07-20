World Cup 2026 chấm dứt chu kỳ vàng son của Argentina?

Thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 có thể đánh dấu hồi kết của thế hệ thành công nhất lịch sử bóng đá Argentina dưới thời HLV Lionel Scaloni.

Thế hệ thành công của Argentina sẽ sớm chấm dứt? Ảnh: Reuters.

Trong danh sách tuyển Argentina dự World Cup, có tới 20 trong 26 tuyển thủ Argentina sẽ đón World Cup 2030 ở tuổi từ 30 trở lên. Đáng chú ý, Lionel Messi sẽ 42 tuổi và đã xác nhận World Cup 2026 là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Trung vệ Nicolas Otamendi cũng tuyên bố chia tay đội tuyển sau khi giải khép lại.

Những trụ cột khác như Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolas Tagliafico hay Geronimo Rulli đều sẽ bước sang tuổi 35 trở lên vào năm 2030. Ngay cả Lautaro Martinez, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Alexis Mac Allister hay Julian Alvarez cũng sẽ không còn ở tuổi sung sức nhất.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, thế hệ này đã đưa bóng đá Argentina trở lại đỉnh cao với bốn danh hiệu quốc tế. Họ chấm dứt 28 năm khát danh hiệu bằng chức vô địch Copa America 2021, tiếp đó đánh bại Italy để đăng quang Finalissima 2022, rồi lên ngôi tại World Cup 2022 ở Qatar trước khi bảo vệ thành công Copa America 2024 trên đất Mỹ. Đó là giai đoạn thành công nhất của "Albiceleste" trong nhiều thập kỷ, đồng thời giúp Messi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu còn dang dở trong sự nghiệp.

Dù vậy, Argentina vẫn còn cơ sở để hướng tới tương lai. Enzo Fernandez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Valentin Barco hay Nicolas Paz đều dưới 30 tuổi ở World Cup 2030 và được kỳ vọng trở thành nòng cốt của chu kỳ mới.

Sau một thập kỷ thống trị bóng đá thế giới, thất bại ở World Cup 2026 nhiều khả năng là dấu chấm hết cho thế hệ vàng của Scaloni, đồng thời mở ra giai đoạn chuyển giao không thể tránh khỏi của đội tuyển Argentina.

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