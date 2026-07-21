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Thể thao World Cup 2026

Tây Ban Nha gặp Anh ở kỳ FIFA Days chưa từng có

  • Thứ ba, 21/7/2026 05:54 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Tây Ban Nha sẽ có màn tái xuất đầu tiên sau chức vô địch World Cup 2026 bằng cuộc đại chiến với tuyển Anh trên sân Wembley ở UEFA Nations League.

Tây Ban Nha sẽ chạm mặt Anh ngay trận đầu tiên sau khi lên ngôi vô địch World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Chỉ hơn hai tháng sau khi đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ để đăng quang World Cup 2026, tuyển Tây Ban Nha sẽ bước vào thử thách lớn đầu tiên trong cương vị nhà vô địch thế giới.

Theo lịch thi đấu UEFA Nations League 2027, thầy trò HLV Luis de la Fuente sẽ làm khách trên sân Wembley của tuyển Anh vào ngày 26/9.

Cuộc tái đấu với Anh cũng gợi nhớ trận chung kết EURO 2024, nơi Tây Ban Nha đánh bại "Tam sư" để lên ngôi vô địch châu Âu. Lần này, tuyển Anh có cơ hội đòi lại món nợ ngay tại Wembley dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia cuối tháng 9 cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi FIFA và UEFA lần đầu bố trí một kỳ FIFA Days kéo dài hai tuần với bốn trận đấu quốc tế. Điều này khiến các giải VĐQG hàng đầu châu Âu phải tạm nghỉ ba tuần để sắp xếp thời gian phù hợp cho các trận đấu cấp quốc gia.

Sau cuộc tiếp đón Tây Ban Nha, tuyển Anh sẽ lần lượt làm khách trước CH Czech (29/9) và Croatia (3/10), trước khi trở về sân nhà gặp CH Czech vào ngày 6/10. Trận đấu với Croatia trên sân Rijeka sẽ diễn ra không khán giả do án phạt của UEFA liên quan đến các hành vi phân biệt chủng tộc.

Nếu kết thúc trong hai vị trí dẫn đầu bảng League A, tuyển Anh sẽ giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League vào tháng 3/2027, trước khi vòng chung kết diễn ra vào tháng 6 cùng năm.

Cuộc chạm trán với Anh là trận đấu đầu tiên của "La Roja" kể từ khi lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới. Tây Ban Nha nối dài chuỗi phong độ ấn tượng và hoàn tất cú hat-trick danh hiệu dưới thời De la Fuente, sau UEFA Nations League 2023, Euro 2024 và World Cup 2026.

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Đào Trần

Tây Ban Nha FIFA Tuyển Anh Nations League Wembley Anh FIFA Days

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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