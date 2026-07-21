Tây Ban Nha gặp Anh ở kỳ FIFA Days chưa từng có

Tây Ban Nha sẽ có màn tái xuất đầu tiên sau chức vô địch World Cup 2026 bằng cuộc đại chiến với tuyển Anh trên sân Wembley ở UEFA Nations League.

Tây Ban Nha sẽ chạm mặt Anh ngay trận đầu tiên sau khi lên ngôi vô địch World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Chỉ hơn hai tháng sau khi đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ để đăng quang World Cup 2026, tuyển Tây Ban Nha sẽ bước vào thử thách lớn đầu tiên trong cương vị nhà vô địch thế giới.

Theo lịch thi đấu UEFA Nations League 2027, thầy trò HLV Luis de la Fuente sẽ làm khách trên sân Wembley của tuyển Anh vào ngày 26/9.

Cuộc tái đấu với Anh cũng gợi nhớ trận chung kết EURO 2024, nơi Tây Ban Nha đánh bại "Tam sư" để lên ngôi vô địch châu Âu. Lần này, tuyển Anh có cơ hội đòi lại món nợ ngay tại Wembley dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel.

Đợt tập trung đội tuyển quốc gia cuối tháng 9 cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi FIFA và UEFA lần đầu bố trí một kỳ FIFA Days kéo dài hai tuần với bốn trận đấu quốc tế. Điều này khiến các giải VĐQG hàng đầu châu Âu phải tạm nghỉ ba tuần để sắp xếp thời gian phù hợp cho các trận đấu cấp quốc gia.

Sau cuộc tiếp đón Tây Ban Nha, tuyển Anh sẽ lần lượt làm khách trước CH Czech (29/9) và Croatia (3/10), trước khi trở về sân nhà gặp CH Czech vào ngày 6/10. Trận đấu với Croatia trên sân Rijeka sẽ diễn ra không khán giả do án phạt của UEFA liên quan đến các hành vi phân biệt chủng tộc.

Nếu kết thúc trong hai vị trí dẫn đầu bảng League A, tuyển Anh sẽ giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League vào tháng 3/2027, trước khi vòng chung kết diễn ra vào tháng 6 cùng năm.

Cuộc chạm trán với Anh là trận đấu đầu tiên của "La Roja" kể từ khi lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới. Tây Ban Nha nối dài chuỗi phong độ ấn tượng và hoàn tất cú hat-trick danh hiệu dưới thời De la Fuente, sau UEFA Nations League 2023, Euro 2024 và World Cup 2026.

Tai nạn hy hữu của David Raya Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.