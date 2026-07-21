Đội hình tiêu biểu World Cup 2026

|
Thủ môn Vozinha (Cape Verde): Thủ thành 40 tuổi là câu chuyện cổ tích đẹp nhất giải đấu. Anh tỏa sáng với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha với 7 pha cản phá. Dù Cape Verde không đi sâu, Vozinha vẫn được đánh giá cao hơn cả Unai Simon nhờ màn trình diễn phi thường trong màu áo đội bóng chiếu dưới.
|
Hậu vệ phải Pedro Porro (Tây Ban Nha): Porro càng chơi càng hay ở vòng knock-out và chiếm luôn suất đá chính. Anh ghi bàn trước Áo, lập công vào lưới Pháp, đồng thời khóa chặt nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu. Cả công lẫn thủ, hậu vệ 26 tuổi đều đạt đẳng cấp cao.
|
Trung vệ Pau Cubarsi (Tây Ban Nha): Ở tuổi 19, Cubarsi gây kinh ngạc với sự điềm tĩnh và bản lĩnh. Anh hợp cùng Aymeric Laporte tạo nên hàng thủ chỉ thủng lưới đúng một bàn cả giải. Việc khóa chặt hàng công tuyển Pháp và Argentina là minh chứng rõ nhất cho tài năng của trung vệ Barcelona. Dễ hiểu khi anh được chọn là cầu thủ trẻ hay nhất giải.
|
Trung vệ Aymeric Laporte (Tây Ban Nha): Laporte chứng minh kinh nghiệm vẫn là vũ khí lợi hại. Anh thi đấu trọn vẹn mọi phút, chỉ huy hàng thủ đầy chắc chắn và trở thành điểm tựa để Cubarsi thăng hoa. Sự ổn định của cựu sao Man City góp phần quan trọng vào chức vô địch.
|
Hậu vệ trái Marc Cucurella (Tây Ban Nha): Cucurella chơi trọn vẹn mọi phút tại giải và đóng góp lớn ở cả hai đầu sân. Anh có nhiều pha triển khai bóng quan trọng, lên công về thủ bền bỉ và tiếp tục khẳng định đẳng cấp sau chức vô địch Euro 2024.
|
Tiền vệ Rodri (Tây Ban Nha): Sau chấn thương dài hạn, Rodri trở lại đầy mạnh mẽ. Anh điều tiết nhịp độ, đánh chặn xuất sắc và gần như không mắc sai lầm. Màn trình diễn ấn tượng giúp tiền vệ này giành luôn danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2026. Khả năng cao Quả bóng vàng 2026 khó thoát khỏi tay Rodri.
|
Tiền vệ Jude Bellingham (Anh): Bellingham tiếp tục chứng minh bản thân là thủ lĩnh tương lai của tuyển Anh. Với 7 bàn thắng và 1 kiến tạo, tiền vệ Real Madrid đưa "Tam sư" giành hạng 3 chung cuộc. Khả năng công thủ toàn diện giúp anh trở thành một trong những tiền vệ hay nhất giải.
|
Tiền vệ công Lionel Messi (Argentina): Dù Argentina chỉ về nhì, Messi vẫn chơi một kỳ World Cup xuất sắc với 8 bàn và 4 kiến tạo. Ở tuổi 39, anh tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của "Albiceleste" và nhiều lần tạo khác biệt ở thời điểm quyết định. Màn trình diễn ấy đủ để đưa huyền thoại này vào đội hình tiêu biểu.
|
Tiền đạo phải Michael Olise (Pháp): Olise có giải đấu bùng nổ với 7 kiến tạo, lập kỷ lục mới trong lịch sử World Cup. Khả năng sáng tạo cùng sự ăn ý với Mbappe biến anh thành nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công tuyển Pháp.
|
Tiền đạo trái Kylian Mbappe (Pháp): Mbappe kết thúc giải với 10 bàn thắng để giành Chiếc giày Vàng lần thứ hai liên tiếp. Dù Pháp dừng bước ở bán kết, ngôi sao Real Madrid vẫn cho thấy đẳng cấp của một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới.
|
Tiền đạo Erling Haaland (Na Uy): Ngay lần đầu dự World Cup, Haaland ghi dấu ấn với 7 bàn thắng và đưa Na Uy vào tứ kết. Sức mạnh, khả năng chọn vị trí và bản năng săn bàn giúp anh trở thành trung phong số một của đội hình tiêu biểu.
|
HLV Luis de la Fuente (Tây Ban Nha): La Fuente tiếp tục khẳng định tài cầm quân khi đưa Tây Ban Nha từ chức vô địch Euro 2024 đến đỉnh cao World Cup 2026. Triết lý đề cao tập thể, kiểm soát bóng và kỷ luật chiến thuật giúp "La Roja" thống trị giải đấu, chỉ để thủng lưới đúng một bàn trong suốt hành trình lên ngôi.
|
Đội hình tiêu biểu của giải do Bleacher Report bình chọn.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.