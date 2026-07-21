Đội hình tiêu biểu World Cup 2026

Trung vệ Pau Cubarsi (Tây Ban Nha): Ở tuổi 19, Cubarsi gây kinh ngạc với sự điềm tĩnh và bản lĩnh. Anh hợp cùng Aymeric Laporte tạo nên hàng thủ chỉ thủng lưới đúng một bàn cả giải. Việc khóa chặt hàng công tuyển Pháp và Argentina là minh chứng rõ nhất cho tài năng của trung vệ Barcelona. Dễ hiểu khi anh được chọn là cầu thủ trẻ hay nhất giải.