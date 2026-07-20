Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Đã xác định được 6 đội dự World Cup 2030

  • Thứ hai, 20/7/2026 15:35 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Sau khi World Cup 2026 khép lại, FIFA xác định 6 đội tuyển đầu tiên góp mặt tại giải đấu lịch sử được tổ chức trên 3 châu lục và 6 quốc gia vào năm 2030.

Tây Ban Nha và Argentina chắc suất tham dự World Cup 2026.

Theo kế hoạch, World Cup 2030 sẽ do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đồng đăng cai. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại 3 quốc gia thuộc hai châu lục là châu Âu và châu Phi.

Không chỉ vậy, giải đấu còn có thêm một dấu mốc đặc biệt khi 3 trận mở màn sẽ diễn ra tại Uruguay, Argentina và Paraguay nhằm kỷ niệm lịch sử 100 năm World Cup.

Với tư cách là các nước chủ nhà, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết. Bên cạnh đó, Uruguay, Argentina và Paraguay cũng được FIFA trao suất góp mặt do đăng cai 3 trận đấu thuộc chương trình kỷ niệm 100 năm giải đấu.

Như vậy, 6 đội tuyển đầu tiên chắc suất dự World Cup 2030 gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco, Uruguay, Argentina và Paraguay.

Theo FIFA, việc lựa chọn 3 quốc gia Nam Mỹ xuất phát từ ý nghĩa lịch sử của World Cup. Uruguay là nơi tổ chức và đăng quang ở kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, Argentina là á quân của giải đấu năm đó, còn Paraguay là nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) – liên đoàn bóng đá đầu tiên trên thế giới.

Sau 3 trận mở màn tại Nam Mỹ, toàn bộ phần còn lại của World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Việc trải dài giải đấu trên 3 châu lục gồm châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ biến World Cup 2030 trở thành kỳ World Cup có quy mô tổ chức độc đáo nhất trong lịch sử.

Video cận cảnh màn ẩu đả sau trận Tây Ban Nha - Argentina Sáng 20/7, các cầu thủ Tây Ban Nha và Argentina xảy ra xô xát sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 vang lên.

Cái cúi đầu của Messi sau chung kết

Lionel Messi tỏ rõ sự thất vọng sau khi Argentina để thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết World Cup 2026 rạng sáng 20/7.

3 giờ trước

Cầu thủ Argentina thứ hai nhận thẻ đỏ

Sáng 20/7, Leandro Paredes phải nhận thẻ đỏ khi Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.

7 giờ trước

Messi bất lực

Lionel Messi bất lực chứng kiến Argentina không thể bảo vệ ngôi vương World Cup sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sáng 20/7.

11 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

World Cup 2030 World Cup 2030

    Đọc tiếp

    Messi đã thắng trước khi thua Tây Ban Nha

    Messi đã thắng trước khi thua Tây Ban Nha

    12 phút trước 16:00 20/7/2026

    0

    Chức vô địch có thể làm hành trình của Lionel Messi thêm lộng lẫy, nhưng không còn là điều kiện để xác nhận vị trí của anh trong lịch sử.

    Ralf Rangnick đã đúng về Tây Ban Nha

    Ralf Rangnick đã đúng về Tây Ban Nha

    26 phút trước 15:47 20/7/2026

    0

    Dự đoán của HLV Ralf Rangnick sau thất bại trước Tây Ban Nha ở vòng 1/16 trở thành hiện thực khi "La Roja" đánh bại Argentina để đăng quang World Cup 2026.

    Mbappe gây chú ý

    Mbappe gây chú ý

    36 phút trước 15:36 20/7/2026

    0

    Kylian Mbappe thu hút sự chú ý khi bị bắt gặp theo dõi trận chung kết World Cup 2026 trên du thuyền cùng nữ diễn viên Ester Exposito.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý