Châu Á có mấy suất nếu World Cup tăng lên 64 đội?

Nếu FIFA thông qua phương án mở rộng World Cup lên 64 đội từ năm 2030, châu Á được dự báo sẽ tăng từ 8,5 lên 10 suất dự vòng chung kết.

Việc tăng lên 64 đội sẽ giúp châu Á có thêm đại diện tại World Cup. Ảnh: Reuters.

Ý tưởng nâng số đội dự World Cup lên 64 đang nhận được sự quan tâm lớn sau khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để ngỏ khả năng thay đổi thể thức giải đấu từ năm 2030.

Trong cuộc trao đổi với kênh Blue Sport của Thụy Sĩ, người đứng đầu FIFA cho biết phương án này sẽ được xem xét sau World Cup 2026. Nếu trở thành hiện thực, World Cup 64 đội hứa hẹn tạo ra nhiều thay đổi, trong đó đáng chú ý nhất là số suất tham dự dành cho các châu lục.

Theo Sky Sports, châu Á có thể là một trong những khu vực hưởng lợi lớn nhất. Với cơ cấu phân bổ hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang có 8,5 suất tại World Cup 2026. Khi giải đấu mở rộng lên 64 đội, con số này được dự báo tăng lên 10 suất.

Sự thay đổi này mở ra cơ hội lớn cho nhiều đội tuyển châu Á vốn thường xuyên phải cạnh tranh khốc liệt để giành vé dự World Cup. Những nền bóng đá như Trung Quốc, UAE hay thậm chí Thái Lan và Việt Nam có thể đứng trước cơ hội lớn hơn để góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Bên cạnh châu Á, các khu vực khác cũng được hưởng lợi. Châu Âu có thể tăng từ 16 lên 21 suất, châu Phi từ 9,5 lên 12 suất, Nam Mỹ từ 6,5 lên 8 suất.

Tại World Cup 2026, châu Á lần đầu có 8,5 suất và chứng kiến hai đội tuyển Jordan cùng Uzbekistan giành vé dự vòng chung kết. Đây là minh chứng cho việc việc mở rộng số đội đã tạo thêm cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển.

Nếu World Cup 2030 có 64 đội, giải đấu sẽ có tổng cộng 128 trận, tăng đáng kể so với 104 trận của kỳ World Cup 2026. Thể thức dự kiến gồm 16 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Theo Sky Sports, một kỳ World Cup 64 đội có thể kéo dài khoảng 6 tuần và cần ít nhất 20 sân đấu.

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