Tottenham thanh lý 7 cầu thủ

Sau khi chi hơn 237 triệu bảng mua sắm, Tottenham tiếp tục gây chú ý khi lên kế hoạch bán tới 7 cầu thủ nhằm tái cấu trúc đội hình và thu về khoảng 222 triệu bảng.

Tottenham thay máu lực lượng trước mùa giải 2026/27.

Trong hè 2026, Spurs hai lần liên tiếp phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi chiêu mộ Mateus Fernandes từ West Ham với giá 85 triệu bảng và Sandro Tonali từ Newcastle với mức phí lên tới 100 triệu bảng.

Trước đó, đội bóng của HLV Roberto De Zerbi cũng hoàn tất bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng với Jan Paul van Hecke, đồng thời đưa về Andy Robertson, Marcos Senesi và Martin Dubravka theo dạng miễn phí.

Sau khi gia cố hàng thủ và tuyến giữa, Tottenham dự kiến tiếp tục tăng cường hàng công. Tuy nhiên, để tuân thủ quy định đăng ký tối đa 25 cầu thủ của Premier League, ban lãnh đạo buộc phải cắt giảm lực lượng.

Theo truyền thông Anh, quá trình thanh lọc bắt đầu khi Tottenham bán trung vệ trẻ Luka Vuskovic cho Brighton với giá 46 triệu bảng. Ngoài ra, Radu Dragusin gia nhập Fiorentina theo dạng cho mượn một mùa, tiền vệ Alfie Devine chuyển tới Preston North End bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Tottenham cũng sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Djed Spence, Cristian Romero, Guglielmo Vicario và Lucas Bergvall. Nếu tất cả thương vụ được hoàn tất, Spurs có thể thu về khoảng 222 triệu bảng.

Đây được xem là một phần trong chiến lược mới của Tottenham, ưu tiên bán cầu thủ đúng thời điểm và tối đa hóa giá trị chuyển nhượng để tái đầu tư vào đội hình.

Do không phải chinh chiến ở đấu trường châu Âu mùa tới, HLV Roberto De Zerbi cũng không cần duy trì lực lượng quá đông. Việc cắt giảm nhân sự sẽ tạo thêm ngân sách cũng như quỹ lương để Tottenham tiếp tục theo đuổi các mục tiêu chất lượng.

Highlights Tottenham 1-0 Everton Chiến thắng tối thiếu trước Everton giúp Tottenham trụ hạng thành công tại Premier League hôm 24/5.