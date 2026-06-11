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Thể thao

Mục tiêu 100 triệu bảng bật tín hiệu tới MU

  • Thứ năm, 11/6/2026 18:00 (GMT+7)
  • 9 phút trước

MU đang tăng tốc kế hoạch cải tổ tuyến giữa trong hè 2026 và Carlos Baleba nổi lên như một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford.

Baleba được cho là mong muốn gia nhập MU.

Theo truyền thông Anh, tiền vệ thuộc biên chế Brighton có những cuộc trao đổi với một số cầu thủ MU về khả năng chuyển đến "Nhà hát của những giấc mơ" trong thời gian tới. Điều này làm dấy lên đồn đoán liên quan đến tương lai của ngôi sao người Cameroon.

Baleba được bắt gặp trò chuyện với đội trưởng Bruno Fernandes và tân binh Matheus Cunha sau cuộc đối đầu giữa Brighton và Manchester United ở vòng cuối Premier League mùa này. Dù nội dung cuộc nói chuyện không được tiết lộ, hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới truyền thông và người hâm mộ.

Ngoài ra, Baleba còn có mối quan hệ thân thiết với thủ môn Andre Onana và tiền đạo Bryan Mbeumo, hai đồng hương Cameroon đang khoác áo "Quỷ đỏ". Anh cũng từng sát cánh cùng trung vệ trẻ Leny Yoro trong màu áo Lille.

MU theo dõi Baleba từ mùa hè năm ngoái và vẫn giữ nguyên sự quan tâm dành cho cầu thủ 22 tuổi. Ban lãnh đạo INEOS tin rằng anh sở hữu đầy đủ tố chất để phát triển thành một tiền vệ đẳng cấp hàng đầu tại Premier League.

Điểm mạnh của Baleba nằm ở khả năng đánh chặn, nền tảng thể lực sung mãn cùng những pha dẫn bóng vượt tuyến đầy năng lượng. Sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật giúp anh trở thành một trong những tiền vệ trẻ toàn diện nhất hiện nay.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở mức phí chuyển nhượng. Brighton hiểu rõ giá trị của viên ngọc quý mà họ sở hữu và được cho là chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị từ 80 đến 100 triệu bảng. Trong khi đó, MU muốn khép lại thương vụ ở mức từ 60 đến 70 triệu bảng.

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Minh Nghi

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