Barcelona chốt giá tiền đạo sinh năm 2002

Barcelona gần hoàn tất bản hợp đồng mang tên Karim Adeyemi sau khi chốt mức phí chuyển nhượng với Dortmund.

Adeyemi chuẩn bị gia nhập Barcelona.

Theo ESPN, Barcelona đã gửi lời đề nghị trị giá khoảng 20 triệu euro nhưng bị Borussia Dortmund từ chối. Sau nhiều vòng thương lượng, hai CLB đã tiến gần đến thỏa thuận với mức phí cố định 22 triệu euro, kèm tối đa 7 triệu euro phụ phí dựa trên thành tích thi đấu và các điều khoản bổ sung. Ngoài ra, Dortmund cũng sẽ được hưởng một phần lợi nhuận nếu Barcelona bán Adeyemi trong tương lai.

Nếu không có bất ngờ, Adeyemi sẽ ký hợp đồng trong vài ngày tới và trở thành tân binh thứ hai của Barcelona ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Tiền đạo người Đức bày tỏ mong muốn gia nhập Barcelona và dự kiến ký hợp đồng có thời hạn 5 năm.

Việc đưa về Adeyemi nằm trong kế hoạch cải tổ hàng công của HLV Hansi Flick. Chiến lược gia người Đức từng trao cơ hội ra mắt tuyển quốc gia cho Adeyemi và đánh giá cao sự đa năng của cầu thủ này. Anh có thể thi đấu tốt ở cả hai cánh lẫn vị trí trung phong.

Trước Adeyemi, Barcelona chiêu mộ thành công Anthony Gordon từ Newcastle với giá 70 triệu euro. Dù đã có Gordon và sắp đón Adeyemi, đội bóng Tây Ban Nha vẫn tiếp tục theo đuổi Julian Alvarez nhằm thay thế Robert Lewandowski, người đã chia tay CLB trong mùa hè này.

Gia nhập Dortmund từ Salzburg vào năm 2022, Adeyemi đã có 146 lần ra sân và ghi 36 bàn cho đại diện Bundesliga, trong đó có 10 pha lập công sau 39 trận trên mọi đấu trường ở mùa vừa qua.

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