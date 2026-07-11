Tài khoản của Bruno Fernandes hứng bão phẫn nộ

Bruno Fernandes trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi tuyển Bồ Đào Nha bị loại ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Bruno vấp chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Bồ Đào Nha khép lại hành trình tại giải đấu bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Dù được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch, "Brazil châu Âu" lại gây thất vọng lớn.

Ít ngày sau thất bại, Bruno đăng tải thông điệp đầu tiên trên mạng xã hội. Đội trưởng MU thừa nhận sự buồn bã, thất vọng và hụt hẫng khi đội tuyển không thể tiến xa. Ngoài ra, Bruno cũng gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, ban huấn luyện, đội ngũ hậu cần cùng CĐV Bồ Đào Nha vì luôn đồng hành với đội tuyển.

Tuy nhiên, bài đăng của Bruno không nhận được sự đồng cảm từ tất cả. Nhiều CĐV cho rằng màn trình diễn của anh tại World Cup 2026 không đáp ứng kỳ vọng, đồng thời chỉ trích việc tiền vệ này khóa phần bình luận sau khi đăng tải thông điệp. Một số ý kiến còn cáo buộc Bruno thi đấu thiếu hiệu quả và không thể hiện được vai trò thủ lĩnh ở những thời điểm quan trọng.

Bruno gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng dưới bài đăng, Bruno buộc phải tắt tính năng bình luận trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân. Sự thất vọng của người hâm mộ thể hiện rõ khi nhiều CĐV xem Bruno là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Trước đó, tiền vệ của MU cũng vấp phải nhiều tranh cãi liên quan đến mối quan hệ chuyên môn với Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển. Trong thời gian diễn ra World Cup, Katia Aveiro, chị gái của CR7, từng bày tỏ sự đồng tình với một bài đăng chỉ trích Bruno không thể hiện được bản lĩnh và thường "biến mất" ở những trận cầu lớn.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.