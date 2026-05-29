De Ligt nhận tin dữ

Manchester United được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Mathijs De Ligt trong hè này.

De Ligt vừa trải qua ca phẫu thuật dẫn đến vắng mặt ở World Cup 2026.

Chỉ 2 năm sau khi cập bến Old Trafford với rất nhiều kỳ vọng, tương lai của cựu sao Ajax đang trở nên bất ổn dưới thời HLV Michael Carrick. Theo Fichajes, De Ligt không còn nằm trong kế hoạch ưu tiên của Carrick, người muốn xây dựng một hàng phòng ngự mới phù hợp hơn.

Ban lãnh đạo Manchester United cũng đang tìm cách tinh gọn đội hình và giảm quỹ lương, trong bối cảnh đội bóng bước vào giai đoạn tái thiết mạnh mẽ sau mùa giải thất vọng.

Dù đang chấn thương, De Ligt là cái tên có sức hút lớn trên thị trường. Ở tuổi 26, trung vệ người Hà Lan sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Ajax, Juventus, Bayern Munich và Manchester United. Anh vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng đọc tình huống, tranh chấp mạnh mẽ và kinh nghiệm chinh chiến tại Champions League.

Trong bối cảnh đó, Villarreal bất ngờ nổi lên như một bến đỗ tiềm năng. Đội bóng Tây Ban Nha muốn nâng cấp hàng thủ để chuẩn bị cho mùa giải mới, đặc biệt khi họ giành vé dự Champions League. Ban lãnh đạo “Tàu ngầm vàng” tin rằng De Ligt có thể mang lại đẳng cấp, kinh nghiệm và tố chất thủ lĩnh cho đội hình.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất nằm ở tài chính. Villarreal khó có khả năng đáp ứng mức phí chuyển nhượng cao cũng như mức lương hiện tại của De Ligt. Vì vậy, phương án khả thi nhất là một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt khoảng 20 triệu euro.