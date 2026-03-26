Đoàn Văn Hậu có lần đầu tiên ra sân trở lại cho tuyển Việt Nam trong trận giao hữu thắng 3-0 trước Bangladesh tối 26/3.

Đoàn Văn Hậu tái xuất tuyển Việt Nam sau 3 năm.

Đầu hiệp hai trên sân Hàng Đẫy, Văn Hậu được HLV Kim Sang-sik tung vào sân thay Nguyễn Văn Vĩ. Sự thay đổi người này đánh dấu cột mốc 3 năm kể từ lần gần nhất Văn Hậu ra sân cho tuyển quốc gia.

Trong quãng thời gian trên sân, Văn Hậu chơi chắc chắn và có vài tình huống dâng cao tấn công, tuy nhiên không thể tạo ra pha kiến tạo nào.

Văn Hậu từ lâu là trụ cột của các cấp độ đội tuyển Việt Nam, thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, hậu vệ của CAHN phải ngồi ngoài trong thời gian dài để điều trị và hồi phục chấn thương, khiến anh bỏ lỡ nhiều cơ hội lên tuyển.

Tháng 12/2025, Văn Hậu mới tái xuất trong màu áo CAHN ở trận gặp Buriram United, sau hơn 25 tháng điều trị và dưỡng thương. Anh để lại màn trình diễn hứa hẹn và được HLV Kim Sang-sik đánh giá cao.

Chia sẻ về tình trạng của Văn Hậu, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Hậu đã trải qua quãng thời gian dài chấn thương đầy vất vả và khó khăn, nhưng đã trở lại mạnh mẽ với thể trạng tốt. Với sự góp mặt của Văn Hậu và cả Đình Trọng, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam chắc chắn hơn nhiều. Sự cạnh tranh ở tuyến dưới sẽ giúp đội tuyển mạnh hơn”.

Với màn tái xuất vừa qua, Văn Hậu được người hâm mộ kỳ vọng sẽ duy trì phong độ ổn định và tiếp tục đóng góp cho tuyển Việt Nam trong các giải đấu sắp tới.

