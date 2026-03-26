Batistuta ám ảnh vì cái chết của Maradona

Huyền thoại Gabriel Batistuta bày tỏ nỗi day dứt khi nhắc về cái chết của Diego Maradona, cho rằng ông và những người xung quanh đã không làm đủ để bảo vệ biểu tượng bóng đá Argentina.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast của Rio Ferdinand, Gabriel Batistuta không chỉ nhìn lại sự nghiệp lẫy lừng mà còn mở lòng về Diego Maradona, người đồng đội từng sát cánh cùng ông trên hàng công tuyển Argentina.

Batistuta dành sự tôn trọng lớn cho Maradona, bất chấp những góc khuất trong cuộc đời huyền thoại này. “Với tôi, Diego là một con người tuyệt vời. Ông ấy có những vấn đề riêng, nhưng vẫn là một người đáng quý”, cựu tiền đạo người Argentina chia sẻ. Theo Batistuta, mối quan hệ giữa hai người được xây dựng trên sự thẳng thắn, dù Maradona hơn ông 10 tuổi.

Điểm nhấn của cuộc trò chuyện nằm ở cách Batistuta nhắc đến cái chết của Maradona. Cựu danh thủ Argentina không giấu được sự tiếc nuối và cả cảm giác tự trách. Ông cho rằng Maradona đã ra đi trong cô độc, thiếu sự bảo vệ từ những người xung quanh.

“Thật đáng buồn. Ông ấy là một con người tuyệt vời nhưng lại ra đi một mình. Không ai ở bên cạnh. Chúng tôi đã không làm đủ để bảo vệ ông ấy”, Batistuta nói. “Tôi tự trách bản thân vì lẽ ra mình có thể giúp được nhiều hơn. Khi bạn yêu quý ai đó, bạn phải ở bên họ lúc họ cần, kể cả khi họ là người khó gần”.

Batistuta cũng nhấn mạnh một thực tế thường bị che khuất trong thế giới bóng đá đỉnh cao. Những ngôi sao lớn thường được nhìn như những “siêu anh hùng”, nhưng phía sau ánh hào quang là những con người với nhiều áp lực và tổn thương.

“Ông ấy đã mang đến cho chúng tôi quá nhiều điều tuyệt vời. Tôi chỉ hy vọng điều đó sẽ không xảy ra với Messi. Khi họ còn thi đấu, bạn nghĩ họ có tất cả. Họ không bộc lộ cảm xúc, không khóc. Nhưng thực ra họ cũng là con người”, Batistuta nói thêm.

Khi được yêu cầu so sánh hai biểu tượng lớn nhất bóng đá Argentina, Batistuta cho rằng Lionel Messi và Maradona thuộc hai thế giới khác nhau. Ông đánh giá Messi điềm tĩnh và ổn định hơn, trong khi Maradona là mẫu cầu thủ giàu cá tính và sức hút đặc biệt.

“Messi ghi rất nhiều bàn thắng và duy trì phong độ đáng kinh ngạc. Nhưng với tôi, Maradona là người vĩ đại nhất. Ông ấy có thể làm mọi thứ trên sân, từ chơi bóng đến đối mặt với áp lực từ trọng tài hay đối thủ. Đó là điều khiến ông ấy khác biệt”, Batistuta khẳng định.

Ở phần cuối cuộc trò chuyện, Batistuta tự nhận mình là mẫu tiền đạo “sinh ra đã biết ghi bàn”. Ông cũng chọn ra đội hình 5 người xuất sắc nhất từng sát cánh, gồm Fernando Redondo, Cafu, Francesco Totti, Claudio Caniggia và Diego Maradona.

Những chia sẻ của Batistuta không chỉ gợi lại hình ảnh một Maradona vĩ đại trên sân cỏ, mà còn là lời nhắc về cái giá của sự cô độc phía sau hào quang bóng đá.