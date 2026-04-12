Cánh tay xăm kín của Đoàn Văn Hậu gây chú ý

  • Chủ nhật, 12/4/2026 13:05 (GMT+7)
Những hình ảnh mới nhất do CLB Công an Hà Nội đăng tải từ buổi tập đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, trong đó nổi bật là cánh tay xăm kín của Đoàn Văn Hậu.

Ngày 10 và 12/4, fanpage chính thức của CLB Công an Hà Nội (CAHN) đăng tải loạt ảnh tập luyện của các cầu thủ trước thềm đối đầu với CLB Bóng đá PVF-Công An Nhân Dân tối 12/4.

Trong ảnh, huấn luyện viên Alexandre Pölking cùng học trò thỏa mái thảo luận trên sân cỏ. Các thành viên xuất hiện với trang phục tập luyện quen thuộc, nhưng điểm nhấn lại nằm ở loạt hình xăm phủ gần như toàn bộ cánh tay trái của Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu xăm kín tay gây chú ý. Ảnh: Công An Hà Nội FC/Facebook.

Các hình xăm của hậu vệ sinh năm 1999 có nhiều chi tiết mang tính biểu tượng, từ họa tiết đồng hồ, vòng nguyệt quế cho tới dòng chữ Latin "Veni Vidi Vici" (tạm dịch: Tôi đến, tôi thấy và tôi chinh phục). Đây là câu nói thường gắn với tinh thần chiến thắng và khát khao khẳng định bản thân. Những hình xăm khác bao gồm bông hồng, lá cờ Việt Nam được sắp xếp dày đặc.

Trên mạng xã hội, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một bộ phận người hâm mộ tỏ ra thích thú với diện mạo mới của Văn Hậu, cho rằng những hình xăm giúp anh trông "ngầu" và "gai góc" hơn so với trước.

Không chỉ riêng Văn Hậu, một số cầu thủ khác bao gồm Quang Hải hay Alan Grafite của CLB Công an Hà Nội cũng gây chú ý với những hình xăm kín tay.

Bộ sưu tập hình xăm của Quang Hải chủ yếu xoay quanh gia đình và khát vọng sự nghiệp.

Dấu ấn đầu tiên là dòng chữ “Family is my strength” (tạm dịch: Gia đình là sức mạnh của tôi) ở cổ tay, thể hiện gia đình là điểm tựa tinh thần. Phần bắp tay Quang Hải còn có dòng chữ: "Family is where life begins and love never ends" (tạm dịch: Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc). Trên cơ thể, anh còn xăm chữ viết tắt “QH” cùng hình vương miện ở vai và ngực như biểu tượng cho tham vọng vươn tới vị trí số một.

Cầu thủ sinh năm 1997 cũng phủ kín bắp tay phải với nhiều họa tiết, nổi bật là số áo 19 quen thuộc, giày đá bóng và câu nói “Work hard in silence, let your success be your noise” - triết lý sống nhấn mạnh sự nỗ lực âm thầm để đạt thành công.

Quang Hải cũng có nhiều hình xăm trên cánh tay. Ảnh: Công An Hà Nội FC/Facebook.

Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999) trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, sớm lên đội một từ năm 2017 và từng có trải nghiệm thi đấu tại châu Âu trong màu áo SC Heerenveen mùa 2019-2020. Sau khi trở về Việt Nam, anh tiếp tục thi đấu cho Hà Nội FC trước khi gia nhập CLB Công an Hà Nội (CAHN) từ mùa giải 2023.

Sự nghiệp của hậu vệ này từng bị gián đoạn bởi chấn thương viêm điểm bám gân Achilles từ năm 2023, buộc anh phải điều trị dài hạn và phẫu thuật ở nước ngoài. Cuối năm 2025, Văn Hậu chính thức trở lại sân cỏ và nhanh chóng lấy lại phong độ, đồng thời được triệu tập lên đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik, góp mặt trong các trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1997) là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam hiện đại, hiện khoác áo CAHN và ĐTQG. Anh gây ấn tượng với kỹ thuật cá nhân khéo léo, nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng khả năng tạo đột biến bằng những cú sút xa. Với nhiều đóng góp quan trọng trong màu áo CLB lẫn đội tuyển, Quang Hải được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam.

Hà Vi

