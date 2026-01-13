Báo Hàn thán phục U23 Việt Nam: Thắng áp đảo, đẳng cấp châu Á rõ rệt

Báo chí Hàn Quốc đồng loạt ca ngợi U23 Việt Nam sau chiến thắng trước U23 Saudi Arabia, nhấn mạnh “hiệu ứng Kim Sang-sik” và màn trình diễn đẳng cấp châu Á.

Đình Bắc ăn mừng sau khi ghi bàn quyết định trong trận đấu với U23 Saudi Arabia. Ảnh: AFC.

Chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia tại lượt trận cuối bảng A U23 châu Á 2026 đã gây tiếng vang lớn trên truyền thông Hàn Quốc. Hàng loạt tờ báo lớn đồng loạt dùng những mỹ từ như “ma thuật Kim Sang-sik”, “hiệu ứng áp đảo”, “màn trình diễn đẳng cấp châu Á” để ca ngợi thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Qua loạt bài phân tích, truyền thông Hàn Quốc cùng chung nhận định: U23 Việt Nam không còn là “ẩn số”, mà đã trở thành một tập thể có tổ chức, kỷ luật và bản sắc rõ ràng ở cấp độ châu lục. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội bóng được xem là đại diện tiêu biểu cho làn sóng thành công mới của các HLV Hàn Quốc tại Đông Nam Á.

Chiến thắng trước Saudi Arabia không chỉ đưa U23 Việt Nam vào tứ kết, mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu Á.

SPOTV News: “Hiệu ứng Kim Sang-sik thật sự áp đảo”

Trong bản tin nhanh đăng sáng 13/1, SPOTV News giật tít: “Hiệu ứng Kim Sang-sik thật sự áp đảo! Việt Nam hạ cả đội chủ nhà Saudi Arabia”. Tờ báo nhấn mạnh U23 Việt Nam đã toàn thắng cả ba trận vòng bảng, đứng đầu bảng A và hiên ngang tiến vào tứ kết.

SPOTV News đặc biệt ấn tượng với cách U23 Việt Nam tổ chức lối chơi: phòng ngự kỷ luật, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng triệt để khoảnh khắc quyết định. Bài viết mô tả hình ảnh “10 cầu thủ Việt Nam cùng lùi sâu trong vòng cấm để bảo vệ khung thành” là minh chứng rõ nét cho tính tổ chức và tinh thần tập thể.

Tờ báo cũng dành lời khen cho thủ môn Trần Trung Kiên với hàng loạt pha cứu thua xuất thần trước sức ép dồn dập của Saudi Arabia, trước khi Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng với cú dứt điểm góc hẹp mang tính quyết định.

Báo Hàn ca ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam trước đội bóng chủ nhà U23 Saudi Arabia.

The Fact: “Ma thuật Kim Sang-sik tiếp nối Park Hang-seo”

Trong khi đó, The Fact gọi chiến thắng của U23 Việt Nam là một “cơn địa chấn”, khẳng định “Kim Sang-sik Magic” đang tiếp nối thành công của “Park Hang-seo Magic” tại Việt Nam.

Theo The Fact, dù chỉ cần hòa để đi tiếp, U23 Việt Nam vẫn chọn cách chơi chủ động, kiên nhẫn phòng ngự và tung ra đòn phản công sắc bén đúng thời điểm. Bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc ở phút 64 được mô tả là “kết tinh của chiến thuật, sự dũng cảm trong điều chỉnh nhân sự và niềm tin của HLV Kim Sang-sik”.

Tờ báo nhấn mạnh việc U23 Việt Nam đứng đầu bảng giúp đội tránh được Nhật Bản ở tứ kết, qua đó mở ra cơ hội tiến sâu hơn tại giải.

News1: “Việt Nam loại Saudi Arabia, tiến thẳng vào nhóm ứng viên hàng đầu”

Hãng thông tấn News1 đánh giá chiến thắng trước Saudi Arabia cho thấy U23 Việt Nam đã vượt khỏi phạm vi Đông Nam Á để vươn lên nhóm đội cạnh tranh thực sự tại châu Á.

News1 nhấn mạnh hình ảnh Nguyễn Đình Bắc - cầu thủ vào sân từ ghế dự bị - ghi bàn quyết định từ một góc sút hẹp là biểu tượng cho bản lĩnh và sự hiệu quả của U23 Việt Nam.

Bài báo nhấn mạnh sự chắc chắn trong phòng ngự của Việt Nam và việc đội bóng tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại giải. Đồng thời, kết quả toàn thắng vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối là minh chứng cho sự ổn định và chiều sâu lực lượng của đoàn quân HLV Kim Sang-sik.

