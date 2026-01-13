U23 Jordan sang tận khách sạn ăn mừng cùng U23 Việt Nam

Tấm vé vào tứ kết nhờ sự tiếp sức của U23 Việt Nam đã khiến U23 Jordan không giấu nổi sự phấn khích, tạo nên màn ăn mừng chung vô tiền khoáng hậu giữa hai đội bóng tại sảnh khách sạn.

Khoảnh khắc U23 Jordan nhảy múa, ăn mừng với U23 Việt Nam Đoạn video ghi lại cảnh huấn luyện viên và thành viên U23 Jordan đến tận khách sạn - nơi U23 Việt Nam ở - cùng nhau ăn mừng vì vào Tứ kết tối 13/1 thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực.

Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam tạo nên địa chấn tại VCK U23 châu Á 2026 khi đánh bại chủ nhà Saudi Arabia với tỷ số 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng. Với thành tích toàn thắng sau 3 trận, đoàn quân áo đỏ hiên ngang giành vé vào tứ kết, đồng thời tránh được cuộc chạm trán sớm với đối thủ mạnh là U23 Nhật Bản.

Chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik mang ý nghĩa quan trọng với riêng U23 Việt Nam, đồng thời tạo ra tác động dây chuyền đến cục diện bảng đấu.

Nhờ kết quả này, U23 Jordan trở thành đội nhì bảng và cũng giành quyền đi tiếp. Điều đó khiến cộng đồng cổ động viên Jordan không giấu được niềm vui và dành nhiều tình cảm đặc biệt cho U23 Việt Nam.

Rạng sáng 13/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF chia sẻ video ghi lại cảnh ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Jordan đã chủ động tìm đến khách sạn của đội tuyển U23 Việt Nam cùng ăn mừng khi cả hai đều lọt vào tứ kết. Đoạn video thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu bóng đá của hai nước.

"Góc dễ thương: U23 Jordan không giấu được niềm vui khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới thầy trò HLV Kim Sang-sik vì đã góp phần giúp họ giành quyền vào tứ kết", VFF viết.

Bài đăng thu hút hơn 7.000 lượt thích sau 3 giờ đồng hồ lên sóng. Nhiều người bày tỏ niềm tự hào trước phần trình diễn của Việt Nam và tinh thần thể thao của đội U23 Jordan.

"Jordan xứng đáng vì họ đã chiến đấu rất hay", "Đáng yêu thế", "Từ đối thủ hóa đồng minh, thật thú vị", một số người để lại bình luận.

Theo nhiều tờ báo Jordan, chiến thắng của U23 Việt Nam trước Saudi Arabia được xem là "bước ngoặt then chốt" của bảng đấu.

Al Nashama nhận định rằng U23 Việt Nam đã thi đấu kỷ luật, chắc chắn và đầy bản lĩnh trước sức ép lớn từ đội chủ nhà. "Việt Nam không thắng nhờ may mắn, họ kiểm soát thế trận và bảo vệ lợi thế một cách thuyết phục", chuyên trang thể thao viết.

Trong khi đó, tờ Jordan Sports nhận định thất bại của đội nhà trước U23 Việt Nam ở trận ra quân trước đó "không còn là cú sốc lớn". Tờ báo cho rằng "hy vọng đi tiếp của Jordan đã được đặt vào U23 Việt Nam", đồng thời bày tỏ sự mong đợi đội bóng áo đỏ sẽ tiếp tục thi đấu sòng phẳng ở lượt trận cuối.

Đáng chú ý, một số nhà báo và bình luận viên Jordan còn công khai bày tỏ sự cảm kích với U23 Việt Nam. Họ nhấn mạnh rằng việc đại diện Đông Nam Á thi đấu nghiêm túc, không toan tính dù đã chắc suất đi tiếp là hình ảnh tích cực cho giải đấu. Truyền thông Jordan cho rằng chính tinh thần thể thao này đã giúp bảng đấu khép lại theo "kịch bản công bằng" nhất.

Trong 90 phút đối đầu với U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam chiến đấu kiên cường, trong đó hai cái tên nổi bật là thủ môn Trung Kiên và Đình Bắc. Hình ảnh nam thủ môn cản phá đối thủ được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Trong khi đó, pha lập công của Đình Bắc ở phút thứ 64 khiến người hâm mộ vỡ òa.

