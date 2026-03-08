Cựu sao quần vợt Mỹ gây tranh cãi khi gia nhập OnlyFans

Cựu VĐV quần vợt người Mỹ, Ashley Harkleroad, lựa chọn một con đường hoàn toàn khác sau khi giải nghệ.

Ashley Harkleroad đổi đời nhờ đăng ảnh hở hang.

Thay vì tiếp tục gắn bó với quần vợt trong vai trò huấn luyện viên hay bình luận viên, Harkleroad quyết định bước chân vào lĩnh vực giải trí trực tuyến dành cho người trưởng thành.

Năm 2022, Harkleroad gây bất ngờ khi mở tài khoản trên nền tảng OnlyFans, nơi cho phép người sáng tạo nội dung chia sẻ các hình ảnh và video độc quyền với người đăng ký trả phí. Tại đây, cô bắt đầu cung cấp các nội dung mang tính gợi cảm và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Không chỉ hoạt động cá nhân, Harkleroad còn hợp tác cùng chồng mình, cựu tay vợt Chuck Adams, để sản xuất các nội dung dành cho nền tảng này. Theo chia sẻ của chính cô, quyết định bước vào lĩnh vực giải trí trực tuyến xuất phát từ sự tò mò về tiềm năng kinh tế của mô hình nội dung trả phí.

"Có những người hâm mộ sẵn sàng bỏ ra vài USD cho một bức ảnh gợi cảm. Tôi muốn biết giới hạn của điều đó có thể đi đến đâu", Harkleroad từng chia sẻ khi nói về lựa chọn nghề nghiệp mới.

Dù Harkleroad không tiết lộ mức thu nhập cụ thể, tờ The Sun cho biết những gì vợ chồng cựu tay vợt này kiếm được "ấn tượng hơn so với khi còn thi đấu".

Harkleroad gây sốc khi mở tài khoản OnlyFans.

Trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Harkleroad từng được xem là một trong những gương mặt nổi bật của quần vợt Mỹ. Cô đạt thứ hạng cao nhất là vị trí 39 trên bảng xếp hạng của Women's Tennis Association (WTA) và có nhiều năm thi đấu tại các giải đấu lớn trong hệ thống quần vợt chuyên nghiệp.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Harkleroad gây tranh cãi vì những quyết định táo bạo. Trước đó, cô từng khiến làng quần vợt dậy sóng khi chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy. Khi đó, Harkleroad trở thành một trong những tay vợt chuyên nghiệp đầu tiên xuất hiện trên tạp chí nổi tiếng này, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng thể thao.

