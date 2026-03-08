Mercedes thị uy sức mạnh tại Australian GP

Sáng 8/3, chặng mở màn F1 mùa giải 2026 tại Albert Park (Australia) chứng kiến màn trình diễn áp đảo của Mercedes khi hai tay đua của đội này chiếm trọn hai vị trí dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ phía sau hơn 10 giây.

Hai tay đua của Mercedes giành hai vị trí đầu của chặng Australian GP.

Từ phiên phân hạng, George Russell và Kimi Antonelli giành hai vị trí xuất phát đầu. Hai tay đua của “Mũi tên bạc” (biệt danh của Mercedes) có xuất phát không tốt trong chặng đua chính. Russell để mất ngôi đầu vào tay Charles Leclerc của Ferrari. Trong khi đó, Antonelli rơi xuống vị trí thứ 7 đầy đáng tiếc.

10 vòng đua tiếp theo là cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa Leclerc và Russell. Những chiếc xe F1 mùa này thay đổi ở cách vận hành khí động học, giúp tay đua có thể chủ động vượt hơn. Hai tay đua này liên tục đổi vị trí dẫn đầu cho nhau.

Chiến thuật của Ferrari một lần nữa khiến người hâm mộ ngao ngán. Họ không tận dụng thời gian xe an toàn ảo (VSC) xuất hiện sau va chạm để Leclerc vào thay lốp. Kết quả là hai tay đua của Mercedes tận dụng được cơ hội và vươn lên dẫn đầu trong hầu hết thời gian còn lại của chặng đua.

Chung cuộc, George Russell là người chiến thắng chặng đầu tiên của mùa giải. Antonelli về đích thứ 2, và có lần thứ 4 lên bục podium (3 vị trí về đích nhanh nhất) dù chỉ mới 19 tuổi. Leclerc về đích thứ 3, với khoảng cách hơn 10 giây với Antonelli, còn người đồng đội Lewis Hamilton cán đích ngay sau đó.

Trong khi đó, ba tay đua cạnh tranh ngôi vương mùa trước lại có kết quả không mấy khả quan. Nhà vô địch Lando Norris về đích thứ 5, với khoảng cách lên đến 51 giây so với người dẫn đầu. Verstappen bứt tốc từ vị trí thứ 20 lên thứ 6, nhưng có một phiên phân hạng đáng quên. Đáng tiếc nhất là Piastri, khi tay đua này làm hỏng xe ngay trước chặng đua chính trên sân nhà.

Với hai thành viên cán đích ở hai vị trí cao nhất, Mercedes dẫn đầu đoàn đua với 43 điểm. Ferrari dù vẫn bị người hâm mộ chỉ trích về chiến thuật nhưng cũng cho thấy tín hiệu tốt khi có được vị trí thứ 2. Nhiều người cho rằng, Mercedes rất có thể sẽ thống lĩnh 7 chặng đầu với chiếc xe mạnh như hiện tại, trước khi các đội có quãng nghỉ để nâng cấp xe.

Các đội sẽ lên đường và sang Trung Quốc để chuẩn bị cho chặng đua tới, diễn ra từ ngày 13 đến 15/3.